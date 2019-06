La cap de llista de Fem Poble, Fina Soler, no serà regidora de Sallent

Fem Poble Sallent, que ha obtingut dos regidors i serà a l'oposició de l'Ajuntament, tindrà Guillem Cabra i Marta Busquets com a representants. Fina Soler, que era coalcaldable de la formació juntament amb Cabra, continuarà implicada en el treball institucional però no podrà exercir la funció de regidora, ja que el seu lloc de treball a l'Ajuntament no li permet compaginar les dues tasques. Segons han explicat des de la formació, Soler tenia l'opció de deixar la feina i fer de regidora sense cobrar o renunciar a l'acta i mantenir el seu lloc de treball. Per això, continuarà compromesa amb el treball institucional però no serà regidora a l'oposició.