ERC pacta amb Junts per tenir un govern ampli a Santpedor

arxiu particular

Xavier Codina i Antoni Puiggròs certificant el pacte, ahir arxiu particular

ERC de Santpedor ja tenia l'alcaldia assegurada des de fa deu dies, quan la CUP va fer públic que no entraria en un pacte alternatiu, i aquest divendres els republicans també es van assegurar un govern ampli i amb majoria absoluta, després de lligar un pacte amb Junts per Santpedor.

Entre totes dues formacions sumaran un total de 8 dels 13 regidors del consistori (5 d'Esquerra i 3 de Junts). Per tant, avui serà reinvestit alcalde el candidat republicà i batlle actual, Xavier Codina, i agafarà el càrrec sabent que disposarà d'un executiu fort.

Les dues formacions han arribat a un acord de govern amb una voluntat de «donar estabilitat al govern del poble però també amb la mà estesa a totes les formacions representades al consistori». Insisteixen en aquest tarannà de diàleg que a la vegada permeti desenvolupar projectes de transformació i millora al poble.

A banda de Xavier Codina, per ERC també tindran responsabilitats de govern Laura Tarradellas, Agustí Comas, Núria Martínez Amat i Josep Illa. Per Junts per Santpedor formaran part del govern Antoni Puiggròs, que serà segon tinent d'alcalde, Roser Llobera i Albert Espinalt.

El 26 de maig, ERC va guanyar les eleccions, però va perdre la majoria absoluta en un municipi que ha governat durant els últims setze anys. Aquesta situació va deixar oberta la porta a un possible canvi de govern, ja que el consistori el completa Junts per Santpedor amb tres regidors, la CUP i Candidatura de Progrés amb dos cadascun, i Santpedor en Comú Podem amb un. Per tant, haurien pogut establir una aliança que hauria sumat la majoria alternativa.

Els cupaires, però, que després dels comicis han entrat per primer cop al consistori, van decidir en assemblea la setmana passada tancar la porta a la possibilitat d'establir aliances amb Junts i amb els adscrits al PSC, decisió que suposava garantir que Es-querra mantindrà l'alcaldia.