Junts x la Seu i ERC pacten i deixen fora els socialistes

Junts per la Seu (JxCat) i ERC van segellar ahir divendres un pacte de govern per a l'Ajuntament de la capital alturgellenca, el qual convertirà Jordi Fàbrega en alcalde aquest dissabte per un període de 27 mesos. Mentre que la resta de legislatura l'encapçalarà al consistori el republicà Francesc Viaplana, i tots dos alcaldables ocuparan de forma alterna, en el període en què no estiguin al capdavant de l'Ajuntament, una tinença d'alcaldia d'Administració i Governació. L'acord entre les dues formacions també s'aplicarà al Consell Comarcal de l'Alt Urgell i, per tant, el càrrec de president l'ostentarà primer un representant electe de JxCat i després un d'ERC, un any i mig abans d'esgotar el mandat.

El candidat de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, va explicar que l'acord amb el qual han arribat amb ERC permet tirar endavant «un govern estable» tant a l'Ajuntament com al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i va dir que totes dues formacions consideren que aplicar la «proporcionalitat de vots obtinguts als comicis del 26-M és la millor eina per traspassar la voluntat del poble sortida de les urnes». El pacte, segons l'acord, «no tanca la porta a dialogar amb la resta de partits polítics». Òscar Ordeig, líder socialista i guanyador de les eleccions, quedarà a l'oposició.

D'altra banda, el cap de llista d'ERC a l'Ajuntament de la Seu i president de la formació a l'Alt Pirineu, Francesc Viaplana, ha volgut deixar clar que volen «treballar plegats» amb els 9 regidors de les dues formacions al consistori (5 de JxCat i 4 d'ERC) com amb els 15 representants de l'ens comarcal (9 de JxCat i 4 d'ERC).