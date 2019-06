Nou mandat amb 10 regidors novells

La voluntat d'obrir una nova etapa a l'Ajuntament de Manresa amb l'estrena d'una fórmula de govern inèdita, l'alcaldia compartida, es va traduir en un canvi d'escenari que ja no va ser el carrer del Balç sinó el parc de la Seu. L'11 de juny del 2015 les dues forces van signar l'acord pel qual ERC donava suport extern a CiU de forma que podien posar el seu segell en l'acció de govern sense formar-ne part. El 8 de gener del 2016, sis mesos després, el mateix escenari acollia la presentació de l'acord pel qual Esquerra entrava al govern.

Ahir, al parc de la Seu les dues formacions –sense Unió i amb canvi de nom per la banda dels postconvergents– tornaven a rubricar un acord conjunt en què Esquerra ja no és la força menys votada, encara que sigui per un estret marge de 10 sufragis.

El nou govern té 10 regidors novells, 4 per part d'ERC (David Aaron López, Muntsa Clotet, Jamaa Mbarki i Mariona Homs) i 6 de JxManresa (Núria Masgrau, Rosa Ortega, Toni Massegú, Claudina Relat, Josep Gili i Mercè Tarragó).

Totes dues forces sumen 18.228 vots i els 16 regidors i regidores aconseguits entre totes dues formacions suposen el 64% dels 25 que formen la corporació en el que interpreten que és un aval a la feina feta fins ara.