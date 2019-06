Albert Coberó agafa a Súria les regnes d'un Ajuntament que s'ha girat com un mitjó

La primera de les encaixades que va rebre el nou alcalde de Súria, Albert Coberó (PSC), va ser la del seu predecessor en el càrrec, Josep Maria Canudas, que havia seguit la seva elecció des de la primera fila del públic, ja que aquest cop no havia optat a la reelecció, després d'haver presidit el consistori durant vuit anys com a líder de CiU.

Una encaixada que (a falta de vara) escenificava el traspàs, però que sobretot reblava el canvi que s'ha produït en aquest consistori com a conseqüència dels resultats de les eleccions municipals del 26 de maig passat. I és que, a Súria, el ple s'ha girat com un mitjó. Els tres partits que van governar durant el mandat passat són a l'oposició (Junts per Súria, ERC i aiS), mentre que els dos que durant aquests dos darrers mandats han estat els fiscalitzadors del govern (PSC i GIIS) ara formen l'aliança que porta el timó de l'Ajuntament, pacte que ja es va segellar i es va fer públic fa deu dies. Per acabar-ho de reblar, el partit vencedor de les eleccions del 2015, Convergència, és ara (en Junts per Súria) el que té menys pes en el ple, amb una única regidora.

«El proper serà un govern de coalició amb un full de ruta clar, amb voluntat de ser un equip que doni confiança a tots els ciutadans, que sigui proper i vetlli per solucionar els seus problemes», va afirmar el nou alcalde un cop escollit i investit, alhora que llançava un primer missatge de prioritats. «Creiem que Súria té un dèficit d'instal·lacions municipals que s'ha de solucionar per tornar a ser un poble capdavanter en aquest àmbit. Per això considerem que la construcció d'una sala polivalent i d'una biblioteca són dos reptes importants que hem d'encarar durant aquesta legislatura. No poden esperar més», va afirmar Coberó. Una manifestació gens gratuïta, ja que en les intervencions prèvies dels grups que havien governat s'havia qüestionat que el nou executiu vulgui donar continuïtat a projectes engegats, com el de la construcció del centre cultural a l'antic edifici de Cal Pau.

Albert Coberó va afirmar també, però, que «els bons polítics no són aquells que es preocupen només per les grans infraestructures municipals, sinó aquells que es preocupen també pels petits detalls que fan que tots i totes ens sentim orgullosos de ser del nostre poble». Les paraules del nou alcalde respecte els qui ara seran la seva oposició van ser de mà estesa, i alhora de demanda de reciprocitat: «El nostre paper al llarg d'aquests vuit anys que hem estat a l'oposició ha estat el de fer una política constructiva, fent costat a l'anterior govern quan la situació ho requeria. I hem estat contundents i ferms quan no es feien les coses com crèiem que era necessari». En aquesta línia, reblava que «des del convenciment que han treballat pel que ells creien que era el millor per Súria, els vull manifestar que serem un equip de govern proper, que volem escoltar-los i que ens puguin escoltar».

En les intervencions abans de la votació, la candidata de Junts per Súria, Montserrat Juncadella, va afirmar que «hem llegit el missatge clar i contundent de les eleccions municipals. En prenem nota i treballarem per canviar-ho», i va posar el seu vot a mans de la candidata d'ERC.

Carme Besa, de l'aiS, va ser de les més contundents, tot i que va acceptar que «està molt clar que ha de governar la llista més votada, la del PSC», alhora que va desitjar que «s'allunyi de polítiques prepotents i elitistes». Però va ser incisiva quan va afirmar que els socialistes «han decidit fer aliança amb un grup que utilitza lleugerament la demagògia i el populisme». I en aquest marc va subratllar que «esperem que puguin reduir l'atur a zero, com deien en el seu programa», i que «no vulguin dilapidar la bona feina feta».

Marta Viladés, d'ERC (partit majoritari a l'oposició), també va reclamar que «aquest sigui un govern que construeixi i no que destrueixi la feina feta». Va analitzar que el poble «ha votat majoritàriament programes d'esquerres, esperem que es respectin». El portaveu del soci de govern del PSC, Pere Requena (GIIS), va subratllar que «el resultat va fer evident que el poble ha demanat un canvi de lideratge polític», i que l'acord amb el PSC s'ha establert per «la similitud de programes».