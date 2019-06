Batanés governarà per primer cop en minoria a Sant Fruitós de Bages

Joan Carles Batanés va recollir ahir la vara com a alcalde de Sant Fruitós, un ritual que ja coneix perquè és el tercer cop que ho fa. Inicia un tercer mandat que serà, però, diferent dels anteriors perquè en aquesta ocasió governarà en minoria amb els sis regidors que va obtenir la llista que encapçalava, Gent fent Poble. La majoria són set. Això l'obligarà a pactar alguns temes amb les altres tres forces amb representació municipal: ERC, amb tres regidors; PSC, amb dos i que ha sigut soci de govern de Batanés els dos últims mandats; i Junts per Sant Fruitós, amb dos més. Les tres forces a l'oposició van estar negociant fins a l'últim moment formar un govern o arribar a alguna mena de pacte per fer fora Batanés. Però no va ser possible.

Un cop investit en ser la llista més votada a les municipals, Batanés va assegurar que el gran repte del nou govern serà representar la majoria a través de la minoria, i va proposar a la resta de formacions de l'Ajuntament tirar endavant conjuntament Sant Fruitós. «Comptem amb vosaltres», va dir als grups de l'oposició. «Junts els 13 regidors tirarem endavant el municipi». En diverses ocasions, però, va recordar que la llista que encapçala va obtenir el 42% dels vots. «Els veïns i veïnes de Sant Fruitós han donat un missatge clar i han volgut que ningú tingui l'única clau del govern. Però també que Gent fent Poble governi i que el seu cap de llista sigui l'alcalde», va assegurar. A les eleccions va obtenir un regidor més.

Els candidats de les altres formacions també van fer referència a la nova correlació de forces. Cristina Múrcia, del PSC, va afirmar que «hem decidit començar aquesta nova etapa a l'oposició. Si hi ha un treball rigorós, seriós i al servei del bé comú el govern ens trobarà sempre que Sant Fruitós sigui el primer».

Més dura va ser la cap de llista d'Esquerra, Àdria Mazcuñán, per a qui els resultats electorals donaven més joc per buscar alternatives. Segons la seva opinió «cal un canvi en les maneres de governar. Amb consensos, treball conjunt i bones maneres ens hi trobaran. Si són tramposos i individualistes, no», va afirmar.

Al final del ple d'investidura Batanés va anunciar les responsabilitats que assumiran els sis regidors de Gent fent Poble. Es creen dues àrees noves, una de civisme i una altra de món rural. Batanés dirigirà personalment recursos humans, planificació i territori (el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és un dels principals reptes que haurà d'afrontar el govern) i seguretat ciutadana.

El ple d'investidura es va celebrar a la 1 del migdia. L'ajuntament va obrir les seves portes un quart abans, i en pocs minuts la sala de plens va quedar plena. Entre el públic hi havia l'exalcalde Ignasi Sala i caps de llista d'eleccions anteriors que ja no es van presentar a les últimes, com Tomàs Casero (PSC) i Mercè Casals (PDeCAT). A la 1 en punt el secretari va demanar als regidors que seguessin. A continuació va explicar com aniria la sessió i es va permetre la llicència de llegir uns versos de Carles Riba sobre democràcia i llibertat perquè la gent prengués consciència de la transcendència de l'acte, segons va dir. Vicenç Llorens, cap de llista de Junts per Sant Fruitós, va presidir la mesa d'edat acompanyat de la regidora més jove, Íngrid Bonells. Posteriorment es va fer la votació. Tots els grups van votar els seus candidats.