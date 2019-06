arxiu particular

Cercs revalida un govern de Jesús Calderer

El govern de l'Ajuntament de Cercs presenta pocs canvis en aquest nou mandat. La formació Demòcrates-Junts per Cercs, encapçalada per Jesús Calderer, manté l'alcaldia, amb cinc regidors –un menys que el mandat passat. Tots Fem Poble (ERC) hi està representat amb tres regidors, i PiBER amb un.