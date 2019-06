Ciutadans adverteix que la prioritat per al govern serà només els independentistes

El cap de llista de Ciutadans, Andrés Rojo, va reivindicar durant el seu parlament la seva formació com l'oposició real a l'eix nacionalista i com «l'alternativa útil», ja que per al govern que es formi «la seva prioritat serà exclusivament els independentistes».

Encara pitjor que això, segons Rojo, és que «no tenen el lideratge ni la capacitat per fer els canvis necessaris perquè Manresa no perdi el tren de la modernitat, el desenvolupament sostenible i, sobretot, el progrés i la creació d'ocupació. Hem de lluitar perquè Manresa ocupi un lloc molt important en el mapa de ciutats. Som el cor de Catalunya i com a tal el nostre compromís és que realment Manresa sigui el cor de Catalunya», va dir.

El cap de files de la formació taronja va assegurar que si presentava la seva candidatura a l'alcaldia de Manresa i no donava suport a cap altra era perquè «tenim una ciutat amb molt marge de millora i existeixen grans reptes al davant». Per a Cs, el que és lamentable és que «s'enfocarà la política a l'eix nacionalista» en comptes de posar el focus sobre les necessitats reals dels ciutadans.