Codina estrena aliança de govern entre ERC i Junts per Santpedor per mantenir l'alcaldia

El republicà Xavier Codina va ser investit ahir al migdia alcalde de Santpedor per segon mandat consecutiu en un ple de constitució del nou Ajuntament que va aixecar molta expectació. Tot i que a les eleccions del 26 de maig va perdre la majoria absoluta de la qual va gaudir durant tota la legislatura anterior, Codina sabia des de feia més d'una setmana que tenia l'alcaldia garantida, ja que la CUP ja havia anunciat llavors que no entraria en cap aliança alternativa. Però ahir al migdia també es va visualitzar un pacte que s'havia tancat tot just unes 24 hores abans, i que, a part de l'alcaldia, garantia als republicans un govern ampli, en aquest cas amb Junts per Santpedor.

La capella de Sant Andreu va quedar petita per acollir aquest acte institucional que marca l'inici de la legislatura. I en va destacar especialment el fet que va ser un acte amb moltes cares noves. A Santpedor han entrat dues formacions que s'estrenen i s'han renovat més de la meitat dels regidors que té el consistori. En concret, 7 de 13.

El primer pas per a la constitució del nou Ajuntament va ser la creació de la mesa d'edat, que van formar Jesús Puig, de Santpedor en Comú Podem, com a més veterà, i Pau Clusella, de la CUP, com a més jove.

Fet aquest tràmit els regidors van ser cridats un per un i van anar ocupant els seus seients a la taula de la sala abans de fer el jurament del càrrec.

Cada formació va escollir la seva pròpia fórmula de compromís com a regidor, moment en què ja es va poder veure la primera coincidència entre les dues formacions que han fet coalició. Els 8 regidors de govern (els 5 d'ERC i els 3 de Junts) van coincidir a usar la fórmula de jurament recomanada per l'Associació Catalana de Municipis. Del primer a l'últim van repetir la voluntat de construcció d'una «Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada».

Des d'en Comú es va fer un esment al treball pel poble i per a les persones jubilades i pensionistes, mentre que els regidors de la CUP van refermar el seu compromís amb el poble i amb la república, i des de Progrés Municipal el treball per al poble i per a les persones.

Xavier Codina va ser escollit finalment, doncs, amb els vots dels seus 5 regidors (cal recordar que en el mandat anterior Esquerra en tenia 8) i els 3 del seu nou soci de govern, Junts per Santpedor.

L'acte va donar peu a diverses situacions simpàtiques. Per exemple, va estar marcat al final per una sessió fotogràfica que permetrà recordar en el futur aquest dia i la solemnitat del moment.

La calor es va suportar molt millor que fa quatre anys, ja que molta gent va optar per esperar-se a fora a la plaça Gran, fent el vermut en un nou espai que hi ha amb ter-rasseta.

Una de les protagonistes va ser la filla de la regidora d'ERC Núria Martínez Amat, la Joana, que va viure de primera mà aquest esdeveniment asseguda a la falda de la seva mare.

Entre el públic assistent no hi va faltar Laura Vilagrà, que va ser alcaldessa del municipi durant 12 anys. Ho va seguir discretament des d'un lateral, però tot i que ella l'havia protagonitzat en diverses ocasions, no recordava exactament com havien de procedir els regidors i finalment l'alcalde en l'acte de jurament.