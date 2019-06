La CUP buscarà acords puntuals amb els partits de l'oposició per fer efectius projectes de ciutat

«El plantejament que vam fer públic la setmana després de les eleccions no ha canviat», assegurava ahir el regidor del nou govern de la CUP Marià Miró. «Vam decidir que governaríem en solitari i així ho farem. Si hem pogut gestionar l'Ajuntament amb sis regidors durant el darrer mandat, podem fer-ho amb vuit a partir d'ara, i així ho plantegem», va explicar.

Tal com també ja havien fet públic fa uns quants dies, la CUP haurà de buscar aliats puntuals durant el mandat per tirar endavant els projectes que es considerin prioritaris per a la ciutat, ja que amb una majoria simple de vuit regidors poden trobar-se el bloqueig per part de la resta de partits, que entre tots sumen 9. Miró es mostrava ahir obert a buscar consens amb la resta de formacions tot i que ara per ara «és massa d'hora», va afirmar.

El govern de la CUP es reunirà ara per treballar en la confecció del cartipàs municipal i repartir les responsabilitats i dedicacions entre els vuit regidors. «Fins ara hem anat parlant de com podria quedar l'organigrama, però encara no ens hem assegut per tancar res en ferm», va dir. El fet que en pocs dies Berga es vesteixi de festa per la celebració de la Patum dona poc marge al govern per fer un relleu al nou responsable de la festa, ja que la regidora Mònica Garcia, que ha estat al capdavant de la Patum aquests quatre anys, no repeteix. «De moment, l'alcaldessa, com a màxima responsable, assumirà la responsabilitat, i farà de portaveu en espera que hi hagi el nou regidor responsable», va afegir.