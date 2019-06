La CUP vota a favor a canvi d'un nou pla d'habitatge

? Els dos regidors de l'Assemblea Local d'Alternativa per Solsona - CUP, Pilar Viladrich i Óscar García, van acordar votar a favor de la candidatura d'ERC per tal que Rodríguez revalidés com a alcalde. Els seus arguments, segons va explicar Viladrich, van ser a canvi que ERC acceleri l'aplicació de polítiques per garantir el dret a l'habitatge. De fet, la portaveu va explicar que el compromís de la CUP és «continuar treballant perquè s'apliquin polítiques de justícia social i de transformació social, amb la plena voluntat d'arribar a acords que vagin en aquesta línia». Per a la CUP, tal com es va explicar, la qüestió de l'habitatge és un tema cabdal que urgeix abordar i, per tant, «s'ha considerat oportú oferir al grup d'ERC el vot afirmatiu al ple d'investidura a canvi del compromís d'engegar en els propers mesos, i sense demora, un cens d'habitatges buits i un pla d'activació d'aquests pisos».