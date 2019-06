David Rodríguez inicia el quart mandat com a alcalde i deixa al marge el PSC al govern

Amb estricta puntualitat –a les 12 del migdia– i sense sorpreses es va viure ahir l'acte de constitució del nou Ajuntament de Solsona. Amb una sala de sessions plena a vessar i plena d'emoció, el republicà David Rodríguez va ser investit alcalde de la capital del Solsonès per quarta vegada consecutiva. Ho va fer amb els vots a favor dels 7 regidors d'ERC, els 2 de la CUP. Els representants de Junts per Solsona i l'únic del PSC van votar en blanc.

Rodríguez va prendre possessió del càrrec assegurant que continuarien treballant com fins ara «tenint en compte tota la ciutadania, no només els nostres votants». També va fer públic ahir que, aquesta vegada, deixarien de treballar amb el PSC, liderat per Encarna Tarifa, al contrari del que havien fet en les legislatures anteriors, tot i que va assegurar que «junts hem pogut fer una gran feina però la situació del país també ha provocat aquesta distància».

Tal com marca el protocol, l'acte es va iniciar amb la constitució de la mesa d'edat, que va ser formada per Ramon Xandri i Joan Parcerisa, com a president i vocal respectivament. Seguidament, els membres electes van prendre possessió del càrrec de regidor o regidora. Tots ells van prometre «per imperatiu legal», tot i que en el cas d'ERC els membres van dir que prometien «fins aconseguir la república catalana»; Marc Barbens, de JxSolsona, per fer efectiu «el mandat democràtic de l'1 d'octubre», mentre que els altres membres només van prometre. Alternativa CUP va prometre per «la independència i llibertat de Catalunya i els Països Catalans», i finalmen, Tarifa va prometre també «per la llibertat de Catalunya».

Després de la votació per a l'elecció del nou alcalde, Rodríguez va revalidar el càrrec amb els vots a favor del seu grup municipal i de la CUP, mentre que JxSolsona va decidir votar en blanc, ja que, segons el portaveu Marc Barbens, «tindreu majoria absoluta còmoda i creiem que és necessari fer una oposició amb coherència i amb responsabilitat».

Pel que fa al PSC, Encarna Tarifa no va jusitificar el seu vot en blanc, però sí que va demanar al nou govern de Rodríguez que «espera poder treballar plegats els projectes que siguin necessaris i facin un bé a la ciutat, com també que podem treballar per un país unit».