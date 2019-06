Emoció continguda en una sessió en què al guanyador no el vota ningú

Tots els caps de llista que van aconseguir representació a l'Ajuntament excepte el guanyador, el republicà Marc Aloy, van mantenir la seva candidatura a l'alcaldia durant la sessió de constitució de la corporació celebrada ahir en un saló de sessions ple de gom a gom i amb algunes persones seguint l'acte a la sala de columnes.

El resultat va ser dos vots per a Andrés Rojo, de Ciutadans; tres per a Roser Alegre, de Fem Manresa: quatre per a Felip González, del PSC; i 16 per a Valentí Junyent, de Junts per Manresa.

Quan Junyent es va girar amb la vara agafada horitzontalment amb les dues mans i va rebre els aplaudiments del públic, la serenor que havia exhibit durant la sessió va donar pas a una visible emoció.

No va ser l'únic. Moments abans, el guanyador de les eleccions, Marc Aloy, va agrair el paper de Valentí Junyent, Joan Calmet i Toni Massegú, com a integrants de la comissió negociadora de JxManresa. Va dedicar elogis emotius al seu equip i va assegurar als ciutadans que havien dipositat la seva confiança en ell que faria l'impossible per no defraudar-los.

Un record especial és el que va tenir per als membres de la seva comissió negociadora, de la qual formen part Cristina Cruz i Ramon Fontdevila. Va ser en pronunciar el nom del president local d'ERC que Aloy va haver de fer un veritable esforç de contenció de l'emoció acumulada.