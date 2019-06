Esquerra va descartar un pacte a tres a última hora

? Fins a l'últim moment Esquerra, PSC i Junts per Sant Fruitós van estar negociant la possibilitat d'arribar a un acord de govern que hauria suposat prendre el relleu a Gent fent Poble i a Joan Carles Batanés. Divendres al vespre van celebrar la darrera reunió, i a mitjanit, 12 hores abans del ple d'investidura, Esquerra va fer públic un comunicat en el qual descartava el pacte a tres. «No s'ha considerat oportú» si «restem coherents i amatents a la situació política actual i els esdeveniments nacionals», diu el comunicat. Els contactes amb Gent fent Poble per formar govern tampoc no van prosperar, «ja que qualsevol govern ha de néixer de la confiança mútua, i després d'un darrer any de mandat al nostre entendre nefast i una campanya electoral bruta i tramposa, la confiança en aquesta formació, i especialment en el seu cap de llista, és nul·la».

ERC recorda que hi ha reptes importants com el POUM o nous equipaments culturals, sanitaris i educatius.