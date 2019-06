Esquerra Republicana obté per primera vegada en democràcia l'alcaldia de Bagà

Joan Oña es va proclamar alcalde de Bagà amb el grup Junts per Bagà, d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), per primera vegada des que es va instaurar la democràcia. Oña va aconseguir els vots de Compromís per Bagà, que fins ahir havia estat a l'alcaldia amb Nicolàs Viso i, posteriorment, amb la filla, Maria Viso.

El secretari de la corporació, Josep Maria Molins, va explicar a la trentena de persones que omplien la sala i el vestíbul com aniria l'acte. Primer es va constituir la mesa d'edat, amb Jaume Amills i Lluís Casas, com a president i vocal respectivament. Tot seguit es van cridar un per un els membres electes de les tres formacions, que van prometre el càrrec utilitzant diverses fórmules.

Abans de l'elecció del nou alcalde, els caps de les diferents formacions polítiques van poder explicar la seva intenció de vot per escollir l'alcalde.

En aquest sentit, Joan Oña, de Junts per Bagà (ERC), va manifestar que es postulava per acceptar l'alcaldia. Maria Viso, de Compromís per Bagà, va dir que no volia optar a l'alcaldia, i Pep Llamas, de Bagà Endavant, va demanar el suport d'ERC per poder ser alcalde.

Tot i així, després del lliurament per part del secretari dels pins d'or del consistori a tots els electes, es va fer la votació secreta, on no hi va haver sorpreses i Joan Oña va ser escollit alcalde de Bagà per als propers quatre anys, enmig d'aplaudiments i amb el suport de la formació de Viso, que al mandat anterior encapçalava el seu pare, Nicolàs Viso, obligat a retirar-se per motius de salut.

A continuació, el regidor de més edat, Jaume Amills, va lliurar la vara a Joan Oña, i els portaveus dels grups van poder parlar. El cap l'Agrupació d'electors Bagà Endavant, Pep Llamas, va dir que «el nostre objectiu era allunyar l'odi i la rancúnia de la vida municipal, pel que vam oferir el nostre suport a ERC sense condicions per governar, però us heu estimat més pactar amb els que van votar el 155». Llamas va afegir que «farem una oposició tranquil·la i constructiva, ajudarem en els aspectes positius i criticarem els negatius, però sempre posant la Vila de Bagà al davant».

La cap de llista de Compromís per Bagà va manifestar a Regió7 que «el més fàcil hauria estat anar a l'oposició. Vam obtenir uns resultats molt iguals als de Junts per Bagà i hem arribat a un pacte per responsabilitat. Creiem que podem aportar la nostra experiència de govern i continuar fent la tasca positiva i de transformació que hem fet els darrers anys». Viso va explicar que «no ha estat difícil entendre'ns. Amb ganes de treballar pels veïns i veïnes és fàcil arribar a un acord».

El nou alcalde de Bagà, Joan Oña, va fer un discurs integrador. Primer va agrair als membres de Junts per Bagà la feina feta durant els darrers mesos i a Compromís per Bagà l'esforç fet per arribar a una entesa. També va estendre la mà a Bagà Endavant per tractar els projectes de la formació, i els va emplaçar a fer oposició i treballar per la vila.

Oña va explicar a aquest diari que l'objectiu era fer un equip d'11 regidors, sumant-hi tots els grups, però que «Bagà Endavant es negava a compartir govern amb Compromís per Bagà. Llavors vam començar a treballar un acord amb Compromís per Bagà, que hem signat avui mateix. Òbviament tenim alguns criteris diferents, volem marcar alguns canvis que han de ser evidents. Moltes de les nostres propostes són noves, i si som 9 persones per treballar-hi, és millor que 5».

Segons Oña, «volem implicar els veïns i veïnes a la vida municipal. Volem intentar que la gent torni a fer política de veritat i no només crispació, que malauradament és el que estem acostumats a viure».