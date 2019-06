Forcada s'estrena com a alcalde d'Artés amb l'expectativa d'un pacte futur entre ERC i la CUP

Enric Forcada, d'ERC, va assumir ahir l'alcaldia d'Artés amb el suport dels sis regidors que el seu partit va aconseguir a les eleccions municipals passades. La formació, que se situa just per sota de la majoria absoluta, va poder formar govern sense tenir el suport dels tres regidors de la CUP, que es presenten com a segona força. No obstant, Enric Forcada i el portaveu de la CUP, Pere Bitriu, van destacar la bona predisposició per reeditar en un futur un pacte de govern a l'Ajuntament d'Artés.

Forcada tenia tots els números d'esdevenir el nou alcalde d'Artés, després d'aconseguir sis regidors, dos més que fa quatre anys. A més, la formació va obtenir el doble de regidors que la CUP, que es va quedar amb els tres que ja tenia durant el mandat anterior. Fa quatre anys, una diferència només de vint vots entre la CUP i ERC va propiciar una alcaldia compartida entre els dos partits. Però enguany, amb l'àmplia victòria electoral d'ERC, la CUP se situa en un segon pla però amb l'objectiu de negociar per formar un govern conjunt amb condicions.

Forcada va ressaltar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la CUP i formar un govern amb majoria. Va destacar la bona predisposició de les dues parts per arribar a un acord i va assenyalar que volen evitar sotmetre les negociacions sota la pressió d'un calendari. Va explicar que s'ha d'acabar de perfilar el programa de govern de la mà de la CUP.

El portaveu de la CUP, Pere Bitriu, va mostrar-se predisposat a arribar a un acord amb ERC, «però posant sobre la taula negociacions sobre el programa i el funcionament intern». Va asse-nyalar que no volien deixar-se endur per les presses i espera poder perfilar un acord durant les properes setmanes.



Quatre colors al consistori

Forcada va agrair la confiança als 1.156 electors que el van votar a les eleccions municipals passades. «Un dels meus propòsits és construir un Artés millor i lluitar pels drets i les llibertats del poble de Cataluya», va afirmar. Alhora va apel·lar al diàleg i a la voluntat d'establir consensos com un dels eixos del seu mandat.

A partir d'ara, quatre partits tindran representació al nou Ajuntament d'Artés. Ciutadans va aconseguir entrar al consistori amb dos regidors. El líder del partit, Juan José Salvador, va desitjar sort al nou batlle i va destacar que, des de l'oposició, vetllaran pel compliment de la legalitat. «Estem disposats a donar suport a les iniciatives que millorin la vida dels veïns d'Artés», va afirmar el líder de Ciutadans.

Junts per Artés va ser el partit que es va endur la gran patacada a les eleccions municipals passades. Dels sis regidors que ostentava durant el mandat anterior, va quedar-se amb dos. La líder d'aquest partit, Teresa Puigbò, va dirigir-se al nou batlle recordant-li que tinguin present que el consistori està format per tretze regidors. Va assenyalar la «importància de vetllar per l'educació dels infants i els adolescents i per la preservació del medi ambient».

Una política municipal enfocada en la sostenibilitat també va ser la proposta del portaveu de la CUP, Pere Bitriu. Va destacar la importància de lluitar per la justícia social, la igualtat de gènere i la sostenibilitat, des de l'àmbit local. Al llarg de les votacions a mà alçada, la CUP va retirar la seva candidatura a l'alcaldia.

Els dos regidors de Junts per Artés van presentar zero votacions. Els dos regidors de Ciutadans van votar la seva candidatura i els sis regidors d'ERC van donar suport a l'alcaldia d'Enric Forcada. L'Ajuntament renova el batlle després de quatre anys amb una alcaldia compartida entre Josep Candàliga i Ernest Clotet.