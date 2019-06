Guiteras promet «humilitat i diàleg» en la seva revàlida a l'alcaldia de Moià

Dionís Guiteras va revalidar ahir la seva tercera alcaldia a l'Ajuntament de Moià en un ple molt matiner que va congregar prop d'un centenar de persones a l'auditori Sant Josep, on s'acostuma a celebrar l'acte de constitució dels nous consistoris per les reduïdes dimensions de la sala de plens de l'ajuntament. La nova investidura dona quatre anys més de govern als republicans d'AraMoià, tot i que aquesta vegada no tindran majoria i, amb 6 regidors de 13, hauran de buscar consensos a fora.

Guiteras en va tenir prou amb el suport dels sis vots del seu grup, que va ser l'únic que va presentar candidatura, mentre que Junts per Moià, amb 4 regidors i Maria Tarter al capdavant, hi va renunciar; com també els cupaires Capgirem Moià, que en tenen dos i que lidera Basharat Changue; i el PSC, amb Susana Tapia com a única representant. A part dels sis vots favorables a Guiteras, hi va haver cinc abstencions i dos vots en blanc.



Mitja hora de sessió

Polítics i veïns estaven convocats a les 10 del matí per assistir al ple extraordinari de constitució del nou Ajuntament, que es va enllestir en poc més de mitja hora. No s'esperaven sorpreses, i no n'hi va haver, i Guiteras va ser investit alcalde d'un nou govern, ara en minoria, com ja s'havia apuntat en les darreres hores. El nou escenari que ara s'obre, amb un Ajuntament més plural (amb quatre partits en lloc dels dos que hi ha hagut en aquest darrer mandat), i amb la pèrdua de la majoria absoluta d'AraMoià, va ser molt present en tots els discursos. En aquest sentit, l'alcalde va destacar «la pluralitat del poble» ara també plasmada al ple, i per la seva banda, els partits de l'oposició van fer saber al nou govern que podrà comptar amb ells, però li van reclamar reciprocitat, col·laboració i mà estesa. De fet, la mateixa aritmètica del nou consistori hi obligarà, tal com es va posar de manifest en alguns dels parlaments (vegeu més informació al desglossat).

Guiteras va recollir aquestes demandes, i va prometre exercir l'alcaldia «com sempre hem fet, amb humilitat, amb diàleg i amb ganes de tirar endavant el futur de Moià».

Guiteras va recordar que els resultats del 26 de maig no els van donar una majoria de govern, però gairebé, i el partit se sent «reconfortat i recolzat per prop d'un 47 % dels electors». De tota manera, aquests mateixos resultats demostren que «no és un poble monolític, sinó que té mil opinions i mil visions», i va assegurar que la voluntat «de tots 13 regidors és expressar-les i fer-les evidents en els plens i en el nostre dia a dia».

Tot plegat dona lloc a «una nova etapa», va dir l'alcalde, «on l'horitzó és molt diferent del que teníem el 2015 i el 2011», en què l'Ajuntament passava per una delicada situació econòmica a causa del seu elevat endeutament, que s'ha anat eixugant. Aquesta millora «ens permet mirar el futur amb optimisme i amb il·lusió», va reblar Guiteras, i fent referència de nou a la pluralitat del ple, va dir que «el fet que hi hagi 13 regidors de quatre formacions diferents, no farà altra cosa que enriquir-lo».



Un ple d'agraïments

La sessió d'ahir va ser l'altaveu que els candidats de tots els partits van aprofitar per fer agraïments als seus votants, als seus companys d'equip, i a la resta de regidors. Tots van donar gràcies, però se'n van fer especial ressò els dos partits que fins ara no tenien presència a l'Ajuntament. Capgirem Moià hi entrava per primera vegada, i el PSC hi retornava després de vuit anys.