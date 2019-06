Jesús Miguel Juárez rep la vara que ha retingut els últims 24 anys Teo Romero

Puntualment a les 11 del matí es va donar el tret de sortida al ple constituent de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, el ple del relleu. Un acte carregat de simbolisme, que suposava que Ara Montbui prenia el relleu al PSC, a l'alcalde Teo Romero, que durant 24 anys ha dirigit ininter-rompudament la població. Ara Montbui va ser la força més votada a les eleccions passades i Romero no ha trobat cap suport per aconseguir majoria absoluta. Han estat 32 anys de govern socialista.

Més de tres-centes persones van seguir la constitució del ple in situ, aplaudint i mostrant suport al nou govern. Una situació sense precedents: a la sala de plens no s'hi cabia, molta gent va quedar fora i algunes persones ho van seguir des de la primera planta.

Jesús Miguel Juárez, conegut al poble amb el sobrenom de Schummi, va assolir a la primera volta els set vots necessaris per ser el nou alcalde. Sis, corresponents al seu partit, més el de l'única representant d'ERC, Isabel Guerrero. Així deixen en minoria les 6 cadires restants dels càrrecs electes del PSC. Esquerra ja va descartar des d'un primer moment formar part del govern, però tenia l'objectiu comú d'allunyar Teo Romero de l'alcaldia. El partit republicà en converses amb Ara Montbui va avançar que els donaria suport a la investidura, sempre que mostressin el seu «posicionament públic a favor del dret a decidir». En aquesta línia, la formació guanyadora va redactar el dijous a la nit un comunicat a les xarxes socials afirmant que respectaven «el dret a decidir dels ciutadans de Montbui sobre el futur polític de Catalunya». La primera a prendre la paraula va ser Isabel Guerrero, de Som Montbui-ERC, que va reconèixer que malgrat haver rebut «generoses ofertes» per part del PSC, algunes de les quals «incloïen l'alcaldia», les havia rebutjar. Va anunciar el vot definitiu a Juárez perquè va ser la força «més votada per la gent» i perquè «es va posicionar a favor del dret a decidir». Amb un somriure, va concloure la seva intervenció afirmant que se sent «ben acompa-nyada» en aquest nou ple.

Teo Romero, que ha deixat de ser alcalde després de 24 anys, va fer un discurs institucional. Es va mostrar agraït amb els gairebé 2.000 ciutadans que el van votar, i va desitjar «molta sort» al nou govern, i els va advertir que la feina de batlle no és «només de 8 hores diàries». «Restarem al servei de l'equip de govern, si ens ho demanen», va afirmar.

En algun moment puntual, alguns assistents del públic van cridar contra el cap de llista del PSC quan es va referir a l'estat de les arques municipals.

«Montbui ha fet història», va assegurar al seu torn la portaveu d'Ara Montbui, Coral Vázquez. Va felicitar tots els regidors i va agrair les intervencions de les altres forces polítiques al ple. Finalment, el nou batlle, Jesús Miguel Juárez, va fer un discurs repassant el moment de creació del partit, la relació amb els seus companys, i va mencionar els seus pares i la seva esposa.

Va reiterar diversos cops el model de «transparència que ha d'adoptar Montbui a partir d'ara», amb «diàleg permanent» amb els ciutadans, i «processos participatius» per confeccionar un nou POUM que aturi l'actual. També va anunciar una auditoria als comptes de l'Ajuntament per veure quin és el punt de partida i de més seguretat per a determinats barris.