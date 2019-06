Jordi Sabata: «Serem un grup de propostes però també de control»

Jordi Sabata, cap de Junts per Berga, el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de Berga en aquest nou mandat, va advertir ahir al govern de la CUP que la formació estarà al costat de les decisions importants per al desenvolupament de la ciutat, però que també controlaran les seves accions. «Junts per Berga serà un grup de propostes, un grup d'acords, però també un grup de control. Som oposició, i com a tal exercirem les nostres funcions», va afirmar Sabata durant el seu torn de paraula en el pla de constitució de l'Ajuntament de Berga, ahir al migdia.

La intervenció de Sabata va ser la més extensa dels caps dels grups municipals i la més enfocada ja a parlar de projectes que creu que s'han de tirar endavant en el proper mandat, tot i que el grup de Junts per Berga hagi quedat a l'oposició amb sis representants. Un dels temes que va destacar Sabata va ser el de la promoció econòmica: «Hem de transformar Berga en una ciutat d'oportunitats, en la qual els joves vulguin i puguin quedar-se. I és important el matís: en la qual puguin quedar-se», va assegurar. «Hem de ser capaços de construir polítiques de promoció econòmica que vagin més enllà del primer sector agrari, que és útil, sí, però completament insuficient en un món en el qual el pastís futur es repartirà en el sector digital, que creix el 10% anualment», va dir fent referència al projecte Primer Sector que ha impulsat la CUP aquest mandat.

Sabata també va fer referència a «la necessitat de seguir estructurant mecanismes de participació eficient, que aconsegueixin que la ciutadania continuï tenint la voluntat i la possibilitat d'opinar i de participar en la presa de decisions». «Això ja no és de dretes ni d'esquerres, ni de dalt ni de baix, és la manera d'entendre la participació política que volem. La de donar veu a la gent tantes vegades com calgui amb els mecanismes que calguin», va destacar.

El cap de Junts per Berga també va fer una demanda al nou govern: «Que aquest Ajuntament aposti per la transició digital que ens faciliti la participació, però que també millori l'eficiència, o simplement l'eficàcia, en la resolució de les peticions que la ciutadania adreça a aquest Ajuntament.