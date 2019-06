JxSolsona espera poder treballar amb el govern per millorar la ciutat

Després de la presa de possessió com a regidors i el nou alcalde, David Rodríguez, els diferents partits van poder parlar com a nous regidors del consistori. En aquest cas, Marc Barbens, de Junts per Solsona, va voler felicitar l'equip de Rodríguez i va voler exposar idees de millora que el seu partit té per Solsona i que «espera poder compartir i treballar amb el nou equip de govern».

De fet, durant la intervenció de Barbens es va viure un petit moment de tensió entre l'alcalde i el portaveu de Junts, quan Rodríguez va replicar-li que estava parlant de la seva justificació de vot, quan ja no era el moment.

Tot i així, Barbens, després de l'argument de Rodríguez, va voler exposar deu punts que des de la seva formació política van considerar oportuns «per poder treballar per Solsona».

En aquests, el nou regidor a l'oposició va explicar que voldria iniciar projectes, que, de fet, totes les candidatures portaven en el seu programa electoral, com les millores al Camp del Serra, i la possibilitat de poder treballar per les instal·lacions d'una nova piscina municipal.