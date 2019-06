L'oposició s'ofereix a AraMoià com a garantia que s'actuarà amb consens

Al ple d'ahir l'oposició es va mostrar predisposada a facilitar la governabilitat a AraMoià, amb el benentès que hi haurà diàleg i transparència encara que vingui forçada per la situació de minoria en què es trobarà.

Maria Tarter, de Junts per Moià, va posar el seu partit a disposició «no només de l'equip de govern, sinó també de la resta de grups per treballar tots junts», i per la seva banda es va comprometre a fer-ho «amb la màxima voluntat de cooperació i d'arribar a consensos». Va recordar que s'obren quatre anys «d'un nou escenari» que trenca «la majoria absolutíssima» [de 10 regidors] que tenia AraMoià, i en què «l'alcalde i el seu equip de govern estaran obligats a seure, a parlar, a dialogar i a consensuar, i això és bo perquè segur que acabarà enriquint els projectes i els farà millors».

Capgirem Moià també s'estrena amb bones intencions. «Hem vingut a sembrar la llavor del canvi a un nivell profund, primari i transversal», destacava la portaveu del partit, Basharat Changue, i apuntava que «som aquí per garantir que es governa amb consensos, transparència i respecte». Va reclamar la necessitat de treballar «en equip» i de vetllar «pels valors feministes, socialistes, antifeixistes i per la unitat popular», perquè «ara és l'hora de capgirar Moià».

Per la seva banda, el PSC també es va oferir a la col·laboració i al diàleg. «Treballarem per Moià des del respecte i en positiu», va dir l'única regidora del partit, Susana Tapia, i es va mostrar confiada que «entre tots aconseguirem millorar la nostra vila».