Fem Manresa diu que hi haurà «els mateixos a les mateixes cadires»

La cap de files de Fem Manresa, Roser Alegre, es va estrenar al saló de sessions marcant terreny i amb un discurs combatiu. Per a Alegre, lluny d'iniciar-se un mandat de canvi, «sembla que tot seguirà igual. Seguiran ocupant les mateixes cadires els mateixos de sempre, amb altres noms i cognoms, però els mateixos. I això ens preocupa: ens preocupa perquè ens fa pensar que el panorama per als propers 4 anys seguirà sent el mateix, que la manera de fer política serà la mateixa que fins ara. Que les nostres vides seguiran en mans d'una gestió grisa, d'una gestió que no mira de cara els problemes ni afronta les necessitats reals i els drets de tots els manresans».

Alegre va lamentar que l'Ajuntament segueixi amb una gestió política que permeti continuar tenint serveis municipals en mans d'empreses privades, un barri antic «que cau a trossos, una anella verda inconnexa, o una mobilitat pensada per al vehicle privat i no per als vianants. Una gestió que no afronta de cara el greu problema d'habitatge amb el qual conviuen moltíssimes manresanes i una gestió que no soluciona que les nostres àvies i avis visquin amb dignitat i a prop dels seus els dar-rers anys de la seva vida».

La cap de files de Fem Manresa va expressar el seu desig que Esquerra obri un nou camí en comptes de repetir els mateixos esquemes.

Va assegurar que «tant de bo la voluntat i promeses expressades pel grup municipal d'ERC en campanya i aquests darrers dies de fer una aposta per un canvi de model, un canvi de lideratge, un canvi en pro de la majoria dels ciutadans de Manresa, sigui real i no quedi imprès només sobre paper. Mentre no es demostri, però, nosaltres serem aquí per recordar-vos les vostres promeses i fer-vos paleses les necessitats diàries de les manresanes».