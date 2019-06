Marc Castells emprèn el tercer mandat amb menys suport i més força d'oposició

Marc Castells liderarà un nou projecte per als propers quatre anys a Igualada. Després d'un mandat amb majoria absoluta, al ple ha canviat la situació i hi ha la possibilitat de fer un bloc progressista que serà més nombrós, si tots es posen d'acord, que el govern actual. Marc Castells estarà acompanyat de 8 regidors més, que dilluns començaran a treballar. A l'oposició hi quedarà l'Esquerra d'Enric Conill, la coalició Igualada Som-hi, de Jordi Cuadras, i els cupaires (Poble Lliure) de Neus Carles, que se senten representants de l'esquerra progressista. També queda fora del govern la candidata de Cs a Igualada, Carme Manchón.

La sessió de constitució del nou ajuntament, que va presidir com a regidor de mes edat Pere Camps (Junts per Igualada) amb la candidata més jove, Carlota Carné, de la mateix formació, es va desenvolupar segons la votació prevista tenint en compte que havien anat acordant i explicant durant la setmana les diferents formacions. Junts va votar Castells; ERC i Poble Lliure, el candidat republicà Enric Conill (7); Igualada Som-hi va votar també el seu cap de files, Jordi Cuadras, i Carme Manchón es va votar a ella mateixa. Es va visualitzar la possibilitat de trobar aliances pel que fa a temes nacionals entre Junts, ERC i Poble Lliure, però el mateix Conill va ser el primer en recordar a Castells que la situació del ple de la capital de l'Anoia «ha canviat». Li va reclamar «consensos» i «passar dels monòlegs a les converses», un esperit que els republicans esperaven per a l'endemà de les eleccions i que no han trobat. Al mateix temps, Conill emplaçava Igualada Som-hi, amb el PSC i Comuns a les seves files, a treballar plegats.

I si Conill havia dit a Castells que «no li regalaré res i no seré la crossa de ningú», el cap de llista d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, va continuar amb les mirades al renovat alcalde posant sobre la taula accions per a Igualada. Des del redacció d'un nou pla urbanístic (l'actual és del 1986) fins a la política econòmica de la conca o la necessitat de millorar les infraestructures i demanar a la Generalitat que desenterri el projecte del tren transversal, com a mínim la via que havia de comunicar Barcelona amb Igualada i Lleida. Per a Cuadras és prioritat tenir un tren que connecti la capital de l'Anoia i Barcelona en 40 minuts. El cap de llista d'Igualada Som-hi també va parlar de la ciutat per a tothom qui havia reclamat en campanya, per fer polítiques per als barris i, va assegurar, per a grans temes de país, com poden ser les polítiques LGTBI, el medi ambient, el canvi climàtic o la violència de gènere en clau Igualada.

Neus Carles, que va justificar la cessió de vots a ERC per visualitzar l'alterativa d'esquerres i progressista, va reclamar diàleg per escoltar les propostes dels igualadins i de l'oposició, es va mostrar amb «moltes ganes» d'incidir en les polítiques que els són pròpies i que volen portar al debat del ple, i va anunciar treball amb el poble, amb la participació ciutadana.

Fins aquest moment, totes les intervencions havien acabat amb aplaudiments i quedava per veure què passaria amb Ciutadans, que per primera vegada tenia representació al ple. Carme Manchón va fer una intervenció pràcticament en català en la seva totalitat, i només va deixar veure algunes de les imatges que ha creat la formació d'Albert Rivera quan en la promesa del càrrec va insistir de manera vehement en la «lleialtat» a la Constitució i la corona. En les promeses, Junts i ERC van fer servir la mateixa promesa, en la qual prometien per imperatiu legal i es comprometien a treballar per la república, per la sobirania i pel respecte als drets fonamentals. Manchón va fer una intervenció breu, i va mostrar la seva disposició a treballar per la ciutat. I els regidors i el públic també la van aplaudir, amb gran correcció, com havien fet anteriorment, amb la resta de caps de grup.

Castells va fer un discurs tancat en el seu grup, arrapat als projectes per Igualada, deixant de banda grups com Poble Lliure, amb qui va dir que l'acord era impossible, i mirant d'establir alguna complicitat amb ERC i Igualada Som-hi, grups als quals va convidar a anar veure plegats el Govern de la Generalitat per reclamar millores ferroviàries. Va fer un discurs, com també havia fet la portaveu del seu grup, Carme Riera, fixat en els resultats, en la diferència de vots que té respecte de les altres formacions malgrat haver perdut la majoria absoluta, en el fet que va rebre el mateix número de vots que fa quatre anys i en l'obra feta. Va passar per alt un tema que segur que tindrà sobre la taula ben aviat, la redacció del nou POUM, i va referir-se a les possibilitats de creixement industrial.

Per a Castells, que recentment va perdre la mare, va ser un ple diferent, segur. Se'l va veure, però, acompanyat de la família i encara al saló de plens es va fer fotos amb el pare. I per a l'especulació quedarà una frase del mateix alcalde, enigmàtica i sense resoldre: «El proper alcalde d'Igualada serà una dona, una alcaldessa». Un «y ahí lo dejo», a l'estil del popular advocat Gonzalo Boye.