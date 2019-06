Mercadal és investida alcaldessa amb el suport, a última hora, del PSC

Georgina Mercadal, cap de llista de Sumem-AM, és la nova alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola. Va ser investida ahir al migdia amb el suport del PSC, que no es va decidir fins a última hora, ja que minuts abans del ple fonts consultades per aquest diari asseguraven que encara no s'havia fet oficial la decisió dels socialistes. Malgrat tot, el PSC ja havia anunciat feia dies que no donaria suport a Junts per Sant Salvador, candidatura liderada per Mario Vendrell.

Finalment, els dos regidors del PSC van votar favorablement Mercadal, que va ser nomenada alcaldessa amb 6 vots a favor (4 de Sumem i 2 del PSC), només un més que els 5 vots de Vendrell (de la seva formació). Excepte els regidors del PSC, la resta van jurar o prometre el càrrec per imperatiu legal, i alguns com Anna Llobet o Alba Lloys, totes dues de Junts per Sant Salvador, van afegir que es mantindran «fidels al mandat de l'1-O» i «mai al rei, a la constitució ni al 155». En concret, els 11 nous regidors són: per part de Sumem-AM, Georgina Mercadal, Sònia Vall, Anaïs López i Jordi Monné; per part de Junts per Sant Salvador, Mario Vendrell, Anna Llobet, Manel Garcia, Alba Lloys i Daniel Camerino; i per part del PSC, Pablo Urbina i Dolors Lara.



Govern en minoria

Les tensions dels darrers dies en les negociacions es van fer evidents en la sessió constitutiva de la corporació. Junts va retreure al nou govern que no tingués «prou valentia per admetre un pacte amb el PSC», el qual va ser desmentit per Sumem, que en principi governarà en minoria però que ahir no va tancar la porta a oferir carteres a les altres dues formacions. Per la seva banda, el PSC va manifestar que el seu suport a Mercadal ve donat per «la necessitat d'un canvi de govern al municipi», tot i que va destacar la «bona feina feta» per part de regidors del PDeCAT, que «haurien de seguir al govern», va dir, davant la sorpresa dels mateixos regidors.

En el seu torn de paraula, Mercadal va valorar que Sumem-AM «era la força del canvi» i va insistir que no hi ha cap pacte sobre la taula amb el PSC i que el seu govern estarà obert a treballar amb les altres dues formacions que ja formen el consistori guardiolenc.

La investidura va arrencar a les 12 del migdia amb una sala de plens a vessar i amb desenes de veïns drets als passadissos. Durant el discurs d'Albert Miralda, l'alcalde sortint, que va fer balanç dels seus 12 anys al govern, alguns veïns no van poder contenir l'emoció del comiat.