Montse Medalla, d'Urús, és l'única alcaldessa cerdana

? La constitució dels ajuntaments amb plens de llista oberta va possibilitar la designació de l'única alcaldessa de la comarca. Es tracta de Montse Medalla, que liderarà el consistori d'Urús en nom de Junts per Urús, formació que es va imposar a les eleccions municipals, on va obtenir els cinc regidors de la sala de plens. Medalla serà l'única alcaldessa de la Cerdanya i la primera des del 2015, quan ho van deixar de ser Sílvia Orriols, de Llívia, i Lídia Brugulat, de Lles. En les votacions dels altres plens amb llistes obertes també es va erigir alcalde Xavier Picas a Prats i Sansor per Junts fem Prats, l'històric Esteve Avellanet per Meranges, encapçalant la llista de Junts per Meranges; Daniel Olivera per Lles de Cerdanya, davant de la llista d'IPLIC-AM; Enric Laguarda a Das, obrint la candidatura d'ERC; Albert Maurell a Prullans, amb la llista Junts per Prullans, i Miquel Pons a Riu de Cerdanya.