El nou batlle navarclí destaca que han fet «un pacte d'esquerres, progressista i català»

Josep Maria Feliu, d'AraNavarcles-AM, es va estrenar ahir com a nou alcalde del municipi després que a final d'aquesta setmana s'aconseguís lligar un pacte a tres bandes que donava sortida a un ple molt fragmentat. Feliu agafa el relleu d'un històric, Llorenç Fer-rer, que a les darreres eleccions tancava la llista que liderava el que des d'ahir és el batlle navarclí.

Josep Maria Feliu, que liderava la llista més votada, va obtenir els 3 vots del seu partit, més el 2 de la CUP i 2 més de Navarcles en Comú, mentre que Joan Zapata, de Junts per Navarcles, només va obtenir els 3 vots del seu partit, igual que Sònia Hernàndez, amb els 3 del PSC.

El ple de constitució es va viure amb una sala plena a vessar, amb públic a les escales d'accés al primer pis. Entre els assistents hi havia els anteriors alcaldes democràtics: Josep M. Carrillo, Secundí Soldevila, Albert Brunet, Carme Alòs i Llorenç Ferrer, que va ser qui va lliurar la vara a Josep Maria Feliu. El nou alcalde va manifestar en un breu parlament que «hem fet aquest pacte d'esquerres, progressista i català, on vèiem que els nostres programes coincidien en un 80%. Repartirem les àrees per coneixements o experiències de cadascú. Volem un consistori obert a tothom». I va acabar amb un «força Navarcles».