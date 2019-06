PERE GENESCÀ Junts per Granera

Pere Genescà pot presumir de ser l'alcalde més veterà de la comarca més jove. Va entrar com a batlle per primer cop el 2003 i, per tant, amb la presa de possessió d'ahir va obrir el seu cinquè mandat en el que és el municipi més petit del Moianès.