Puigcerdà es vesteix de gala per obrir el tercer mandat d'Albert Piñeira

Amb un protocol diferenciat de la resta de la comarca, l'Ajuntament de Puigcerdà es va vestir de gala a les cinc de la tarda per escenificar l'inici del tercer mandat d'Albert Piñeira. Com en anys anteriors, l'equip de govern va convocar el ple de constitució a la sala de convencions del Museu Cerdà, que es va omplir de vilatans esperant veure l'estrena d'una nova etapa política a la vila marcada pel ressorgiment d'ERC des de l'oposició amb els seus tres regidors i la incògnita del paper que hi tindrà la regidora del PP. Tot i haver perdut dos regidors, Piñeira va lluir muscle amb el seu equip de nou representants en un consistori de tretze cadires. Ja amb la vara d'alcalde renovada, Piñeira va donar les gràcies per la confiança rebuda per part dels vilatans, va agrair la feina i dedicació dels regidors sortints i va desitjar sort i encerts als regidors entrants. Per la seva banda, l'equip d'ERC, que encapçala Joan Manel Serra, entra al consistori amb la intenció de traslladar-hi la dinàmica de treball que ha consolidat l'últim any amb el seu equip amb la força que li dona un grup de tres regidors.