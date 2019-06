El republicà Ramon Camps vol un consistori «de disset regidors»

El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a Berga ha perdut un regidor aquest mandat i restarà a l'oposició amb dos representants, tot i l'oferiment que havien fet l'endemà de les eleccions de formar un govern de majoria absoluta amb la CUP.

Ahir, en la seva intervenció, el cap de files republicà Ramon Camps –que continuarà acompanyat de la fins ara regidora Dolors Tous– va fer una petició al govern de la CUP de manera implícita sense dirigir-s'hi directament i va demanar un consistori de 17 regidors, on tots els representants electes tinguin protagonisme i implicació a l'hora de tirar endavant els projectes de ciutat. En aquest sentit va demanar «que l'Ajuntament sigui de 17 regidors, que tots treballem en positiu i que ens obrim a la ciutadania». Va continuar que «aquests 17 es converteixin en 34 i en 800 i en 15.000, que són tots els ciutadans de Berga i aconseguir que la ciutat que tinguem sigui la de tots», va afirmar Camps.

El regidor republicà va assegurar que l'oposició del grup serà «constructiva i en positiu. Tenim 4 anys per erigir el futur de la ciutat», va dir. De fet, durant la campanya una de les principals proclames de Camps i del seu equip va ser la de redactar un pla estratègic de futur per desenvolupar projectes importants per a la ciutat per a deu anys.