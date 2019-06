La sobiranista Noèlia Ramírez esdevé la primera alcaldessa que té Balsareny

Noèlia Ramírez, que encapçalava per primera vegada la llista de Junts per Balsareny, és des d'ahir la nova alcaldessa i la primera dona a assumir aquest càrrec a la població. L'exalcalde Isidre Viu és a partir d'ara el cap de l'oposició.

Durant els pròxims quatre anys, l'Ajuntament estarà format per 5 regidors d'ERC i 6 de Junts per Balsareny, les dues úniques formacions que es van presentar a les eleccions.

L'acte de constitució de l'Ajuntament es va celebrar ahir al migdia a la casa de la vila. A la sala de sessions, plena de familiars i amics dels regidors, es va poder presenciar com, en primer lloc, els regidors d'Esquerra Republicana, Isidre Viu, Anna Salmerón, Gerard Capdevila, Josefina Castañé i Montserrat Gallardo, van prometre «per imperatiu legal i per la república catalana i els seus valors la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa i econòmicament equilibrada».

A continuació va ser el torn de promesa dels integrants de la força guanyadora de les eleccions: Noèlia Ramírez, Daniel Obiols, Alexandre García, Ivet Manuel, Josep Fornell i Montserrat Gallardo, i, seguidament, es va procedir a la votació de l'alcaldia, a la qual es van presentar les candidatures de Ramírez i Viu. La primera, com estava previst, va sortir electa amb els 6 vots de la seva formació.

L'exalcalde a mig mandat, Isidre Viu, esdevé ara cap de l'oposició i assegura que té «experiència sobrada» com a tal i assumeix amb empenta la tasca de suport «per tal que el poble segueixi creixent». Viu va remarcar la rellevància del fet que Ramírez fos la primera dona que ocupa el càrrec de l'alcaldia al poble i li va demostrar el seu suport i compromís fent-li el lliurament de la vara i del pin de Balsareny.

El republicà va arribar a l'alcaldia amb un acord amb CiU l'octubre del 2017, després que el cap de la formació de govern Gent de Balsareny anunciés sobtadament que plegava.

En aquestes eleccions del 2019, aquesta última formació ja no va arribar a presentar llista i ERC va tornar a confiar en Isidre Viu amb l'objectiu de tornar a encapçalar l'Ajuntament.

Acabada la votació, Ramírez va prometre l'acta i va comprometre's davant tots els regidors a emprendre aquesta nova etapa a l'Ajuntament a partir del suport mutu entre les dues formacions.

A més, va declarar que la poca relació que tenia amb els regidors d'Esquerra Republicana serviria com una bona oportunitat per establir vincles de cooperació i suport per poder arribar a acords per tirar endavant el poble.

Va assegurar que vol «fer de Balsareny un poble de referència» a través de nous projectes. Va agrair a Viu el mandat fet els últims 20 mesos i va desitjar «molta sort i encerts» a l'equip d'ERC.

Acabat l'acte, Ramírez va rebre les felicitacions de companys, amics i familiars, així com de tots els membres de l'oposició.