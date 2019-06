S'obre a Manresa el mandat més singular amb ERC primera força i alcaldia alterna

Valentí Junyent, de Junts per Manresa, agafa per tercer cop la vara d'alcalde

La fotografia de Valentí Junyent, de Junts per Manresa, agafant, ahir, la vara d'alcalde per tercer cop és una imatge amb cara i creu.

Per una banda dona una pròr-roga d'un any als 8 precedents d'alcaldia convergent, però alhora és la constatació que arrenca el mandat més singular que ha viscut la política municipal.

Singular perquè és la primera vegada que no es tria batlle per a 4 anys i que el guanyador cedeix la vara d'alcalde per garantir la governabilitat tenint dret a agafar-la com a llista més votada i sense una majoria alternativa.

Mai fins ara el cap de la llista més votada, Marc Aloy (ERC), havia estat l'únic que no presentava candidatura per ser triat alcalde –ho serà abans del 20 de juny del 2020 quan rellevi al capdavant de la corporació Junyent per als 3 anys següents.

És la primera vegada en 85 anys que la victòria a les eleccions municipals és per als republicans. És la primera vegada que hi haurà un govern conjunt entre Esquerra i els postconvergents amb els republicans com a primera força, encara que sigui per un estret marge de 10 vots.

És el consistori més independentista, amb 19 dels 25 regidors, i el que té més presència femenina -13 homes i 12 dones. El pas següent seria una majoria absoluta femenina. També faltaria una alcaldessa. Però això encara no ha arribat.

El que sí que és aquí és un mandat inèdit per una pila de motius, entre ells l'empat a 8 regidors de les dues forces més votades que, al mateix temps, repeteix un acord de govern entre els mateixos.

Primer Toni Massegú, de Junts per Manresa, en el torn de parlaments dels grups, i després Valentí Junyent, ja amb la vara, van dir que el nou govern era la conseqüència del resultat majoritari de les urnes. Tant en els discursos com en la promesa o jurament del càrrec, els regidors independentistes van manifestar el compromís per treballar des de la seva responsabilitat pública per assolir la independència.



Àrees i regidories al 50%

Mentre Junts per Manresa traslladava la seva interpretació de l'empat tècnic a un govern que compartirà amb Esquerra Republicana «àrees i regidories al 50%» i expressava la voluntat de continuar avançant des de l'entesa amb el màxim de grups polítics, els republicans emfatitzaven els canvis amb la voluntat que es visualitzés una nova etapa.

L'acord del Balç era substituït pel de la Seu, ells s'asseien al lloc que havien ocupat els convergents i Aloy es projectava com l'alcalde de tres quartes parts del mandat posant, ahir, «les bases d'un projecte que farem créixer». Va ser contundent assegurant que aquest mandat «hi posarem el coll» i «ens hi deixarem la pell» per aconseguir «una ciutat millor».

«Em ve de gust i em sento preparat», va reblar.

Les primeres paraules de Valentí Junyent un cop investit alcalde novament van ser d'agraïment als regidors que han dipositat la seva confiança en ell i als ciutadans que ho han fet possible i que amb el seu vot han refermat el lideratge compartit exercit durant el darrer mandat. «Junts donarem un nou impuls a la ciutat», va dir.



Sanclimens arrenca l'ovació

Junyent es va reivindicar com «l'alcalde de tots els manresans» i va voler fer dos reconeixements. Un a les persones que al llarg de dècades han fet possible la tasca pública municipal i, especialment, als alcaldes que van liderar els equips. L'altre a l'«amic» Joaquim Forn per la presa de possessió com a regidor de Junts per Catalunya a la constitució de l'Ajuntament de Barcelona per, tot just després, tornar al centre penitenciari de Soto del Real.

Després de fer aquesta referència la sala va esclatar en aplaudiments que van seguir l'iniciador de l'ovació, l'exalcalde Juli Sanclimens, present a primera fila. A banda i banda tenia el diputat manresà de Cs al Parlament Antonio Espinosa, i l'exdiputat del PSC al Congrés Jordi Marsal.

Tant els discursos com les promeses i juraments de càrrecs dels regidors d'ERC, JxManresa i Fem Manresa a la sessió constitutiva de l'Ajuntament d'ahir van deixar explícitament palesa la voluntat de continuar treballant per la independència de Catalunya.