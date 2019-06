El socialista Abel Garcia demana deixar de banda els objectius partidistes

El PSC manté la representació a l'Ajuntament de Berga amb un regidor. El poblatà Abel Garcia va ser clar ahir durant la seva intervenció al ple de constitució fent una crida a les formacions polítiques a deixar de banda els objectius partidistes. «Tots plegats tenim reptes importants i hem d'estar per sobre les línies vermelles que han aparegut durant la campa-nya. La feina que tenim davant ens exigeix responsabilitat i tocarà, a vegades, defugir del propi profit partidista», va afirmar.

En aquest sentit, Garcia es va posar al costat del govern de la CUP «per intentar acostar posicionaments i intentar evitar tot allò que ens separa i sumar esforços en tot allò que ens uneix». «Soc aquí pel que us calgui i espero que tots plegats estiguem a l'altura. La ciutadania ha dipositat la confiança en uns o altres però, per sobre de tot, espero retornar a la gent de Berga una ciutat amb futur, més cohesionada i plena d'oportunitats».

El regidor del PSC va ser l'únic que ahir no va presentar candidat a l'alcaldia i es va abstenir en la votació. «No hem presentat candidatura perquè la ciutadania va mostrar clarament quin era el seu desig i, en el nostre cas, assumim el paper que ens toca a l'oposició». Va dir, però, que és «una abstenció en sentit positiu per tal d'estar disposats a treballar per Berga. Seré un company de viatge», va dir.