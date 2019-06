Trucharte conserva l'alcaldia de Vilanova gràcies al vot de Junts

Totes les forces que componen el consistori de Vilanova del Camí es van votar a elles mateixes en el ple extraordinari de composició de la corporació. Hi havia hagut possibilitats d'acord per formar una majoria plural al voltant de Vanesa González (V365), però Jordi Barón, de Junts per Vilanova (JxV), va anunciar que es votaria a ell mateix, amb la qual cosa el pacte de tots contra la socialista Noemí Trucharte esdevenia inviable. Barón, justament, va rebre un vot com a alcaldable de Francisco Palacios, de Vilanova del Camí Alternativa (VA!). Marc Bernáldez, d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), en va rebre 3; Vanesa González, 4, i Noemí Trucharte, del Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), 8.

Després dels agraïments als familiars i companys de partit, l'alcaldessa Trucharte va dir que el seu serà un govern amb «vocació de consens, diàleg i transparència», després d'assenyalar que els resultats són la demanda d'un nou temps per a Vilanova del Camí. L'alcaldessa també va subratllar les línies prioritàries d'aquest govern, que «seran l'ocupació, l'atenció a les persones, l'habitatge, la cohesió social, els petits i grans projectes i tot el que calgui» per millorar Vilanova.

Vanesa González (V365) va retreure a JxV haver jugat amb el municipi. Després de la primera intervenció de l'alcaldessa, Barón (JxV) va dir que els resultats obtinguts «no van ser els que ens esperaven i toca fer una reflexió profunda».

Al seu torn, Palacios, de VA!, va dir que seguiran treballant a partir d'una política constructiva i va reconèixer el treball fet per Camilo Grados i Síliva Cáceres durant el mandat anterior.

Marc Bernáldez, d'ERC, subratlla que «hem de fer que el poble avanci i per això, malgrat no ser el resultat que ens hauria agradat, buscarem fer una oposició constructiva perquè Vilanova sigui un municipi punter de la comarca de l'Anoia».

Finalment, Vanesa González, de V365, va dir formar part d'un projecte «municipalista que no mira més enllà del municipi», va explicar que havia fet esforços amb altres forces polítiques per formar un acord de govern que «no ha pogut ser», amb un pacte a quatre. González assenyala la posició de JxV, amb qui en el mandat passat havien compartit projecte al govern, com a principal obstacle per aconseguir aquest pacte, on «s'ha jugat amb el futur de Vilanova».