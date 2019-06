Venturós torna a l'alcaldia de Berga amb un govern més fort després de la inhabilitació

Sense sorpreses a Berga. Montse Venturós torna a ser l'alcaldessa de la ciutat. Després de la inhabilitació pel cas estelada que l'ha obligat a apartar-se del càrrec durant el darrer tram del mandat, la dirigent de la CUP torna a ocupar el càrrec que va estrenar el juny del 2015 però amb més força pels fruits recollits a les urnes. Els resultats del 26-M van donar als cupaires més aire per governar en solitari –a un regidor de la majoria absoluta– i tal com ja havien anunciat en les darreres setmanes els càrrecs electes de la CUP i de la resta de partits no s'esperaven pactes i el ple de constitució del consistori, ahir al migdia, va seguir el guió establert.

Venturós va ser nomenada alcaldessa únicament amb els 8 vots dels 17 representants del consistori. Tal com marca la llei, en no obtenir majoria absoluta es va proclamar alcaldessa Montser-rat Venturós, la candidata proposada per la llista més votada a les eleccions. Abans, el grup de Junts per Berga havia proposat el seu cap de llista, Jordi Sabata, per ser l'alcalde –va obtenir els seus sis vots; ERC va proposar el seu dirigent, Ramon Camps, que va sumar els seus dos vots; mentre que el PSC no va presentar cap candidat i el seu representant, Abel Garcia, va abstenir-se en la votació, que va ser secreta i amb una urna.

Tot i el discret oferiment d'ERC després de les eleccions d'estendre la mà a la CUP per formar un govern de majoria absoluta de 10 regidors i tenint en compte la clara renúncia durant la campanya de qualsevol pacte dels republicans amb el PSC –que hauria permès sumar 9 regidors en un tripartit amb Junts per Berga–, el renovat equip de Venturós –que passa de sis a vuit i que estrena quatre membres al govern– ara inicia un nou mandat amb l'objectiu de continuar els projectes iniciats durant aquesta primera etapa al govern de la capital berguedana. Tal com va assegurar l'alcaldessa de la CUP –de nou i ara amb totes les lletres– Montse Venturós, «durant aquest mandat passat hi ha hagut mancances, però també s'han fet coses bé». En aquest sentit va recordar que fa quatre anys van entrar al govern «amb un programa molt clar» que ara continua endavant.

Venturós va tenir paraules de reconeixement per als regidors que han treballat amb ella durant el darrer mandat i que no repeteixen al consistori: Mònica Garcia, Oriol Camps i Francesc Ribera. «Han treballat quatre anys fent una feina àrdua, de despatx i de gestió perquè ens calia estructurar l'Ajuntament per tirar-lo endavant», va assegurar. A banda de fer referència al passat, també va parlar de futur per treballar per la ciutat de manera col·laborativa amb tots els regidors del consistori. «Estic convençuda que entre tots podrem tirar endavant polítiques que aquesta ciutat necessita per dignificar la vida de les persones. És la nostra tasca i és el que volem continuar desenvolupant».

La renovada alcaldessa va tenir paraules d'agraïment també per al seu pare. «Ha estat el meu puntal aquests darrers mesos juntament amb la meva família», va dir mig emocionada.

Un cop finalitzades les intervencions es va donar per acabat l'acte i va quedar constituït el nou ple, que estarà format pels 8 regidors de la CUP al govern, amb Montserrat Venturós com a alcaldessa, i Aleix Serra, Ivan Sànchez, Roser Rifà, Eloi Escutia, Roser Valverde, Isaac Santiago i Marià Miró; 6 regidors de Junts per Berga: Jordi Sabata, Marc Marginet, Dolors Rial, Ariadna Herrada, Vicenç Vegas i Ferran Aymerich; 2 d'ERC: Ramon Camps i Dolors Tous; i un del PSC, Abel Garcia.