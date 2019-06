El Bages presenta en aquest mandat la xifra més elevada d'alcaldesses de tota l'etapa democràtica

El Bages arrenca aquest mandat amb la xifra més alta que ha tingut mai d'alcaldesses: 6 en total. Només una vegada va arribar a tenir cinc batllesses, però va ser durant tan sols durant 9 mesos, en la recta final d'un mandat. Aquesta situació es va donar quan, el setembre del 2006, la socialista Glòria Torner va agafar el relleu a l'alcaldia de Sant Vicenç a Joan Montsech, a poc més de mig any de les següents eleccions municipals. En aquell temps, va coincidir com a batllessa amb Maria Àngels Estruch (Navàs); Maria Carme Alòs (Navarcles); Laura Vilagrà (Santpedor) i Mirella Cortès (Sallent). En aquest mandat hi haurà tres municipis de la comarca, abans esmentats, que tenen la primera alcaldessa de l'actual etapa democràtica (sense comptar que n'hi hagi hagut d'accidentals): Balsareny, Mura i Sant Salvador. Només una de les sis té continuïtat del mandat anterior, Montserrat Badia, de Castellbell. Els altres dos municipis que on ha agafat la vara una alcaldessa, però que en algun moment ja n'havien tingut, són Sant Vicenç de Castellet, amb Adriana Delgado, i Marganell, amb Verònica Hirano.