«Quan acabi l'any d'alcaldia continuaré a l'Ajuntament per la gent que ens ha votat»

El primer dia de la seva tercera etapa com a alcalde de Manresa, Valentí Junyent va ser al seu despatx de l'ajuntament conscient que només s'hi estarà un any. Esquerra i Junts negocien el cartipàs municipal. Mentrestant els despatxos són buits. Tret del seu

Valentí Junyent va ser investit alcalde de Manresa al ple d'investidura de dissabte. Només per un any. El juny del 2020 cedirà l'alcaldia al cap de llista d'Esquerra, Marc Aloy, formació que va gua-nyar per 10 vots les municipals a Junts per Manresa, segons l'acord a què han arribat les dues formacions. Ahir Junyent va ser al seu despatx. Va participar en una reunió de protocol, va signar documents i va atendre diverses trucades. També va participar a la reunió per definir el cartipàs del nou govern de la ciutat.

Després de dues campanyes electorals, la del 28-A i les municipals del 26-M, i de 15 dies de negociacions per arribar a un pacte de govern, com està?

Estic bé. S'ha arribat a un acord que és el que s'ha de tirar endavant, i ara preocupat en el sentit que com més aviat estigui resolt el cartipàs més aviat l'Ajuntament tornarà a la normalitat, i és important que els regidors puguin saber les seves delegacions i les seves competències i espais físics de treball.

Ara els despatxos estan buits?

Sí. Alguns regidors van traient coses.

Per què era important per a vostè mantenir l'alcaldia ni que fos un any?

En alguns casos això s'ha interpretat com una qüestió personal. I no ho és. És per respecte als votants de la formació que jo encapçalava, que ha obtingut els mateixos regidors, tot i perdent de 10 vots, que els altres. Arreu de Catalunya s'han vist tot tipus d'acords. De la mateixa manera que nosaltres fem un 1+3, n'he vist de 3+1, de 2+2... Era una qüestió de reconeixement de l'excel·lent resultat que hem obtingut. L'únic que no has guanyat... En terminoligia esportiva has jugat molt bé, però al final t'han fet una cistella i has perdut. És un tema de responsabilitat de la confiança que ens han fet 9.109 votants.

En un any, què tindrà temps de fer?

La simbologia d'aquest any és estrictament per visualitzar que hi ha dues forces que formen part d'un govern que volem que sigui estable els quatre anys. I era més fàcil fer-ho amb la continuïtat de l'alcaldia. Si no s'hagués materialitzat aquesta cessió hauria sigut més difícil que la gent entengués el resultat. En un any acabarem algunes de les obres que no hem acabat i perfilarem el pressupost del 2020 perquè el del 2019 ja està aprovat. Acabar el camp de gespa de la Mion, l'enderroc de la casa del Na Bastardes, l'inici d'obres a la Via de Sant Ignasi cap a la carretera del Pont de Vilomara, la plaça Simeó Selga... I el pressupost del 2020 no és una cosa menor perquè és el primer que es farà en aquesta nova etapa.

La seva demanda inicial era ocupar l'alcaldia 2 anys, i els 2 darrers deixar-la a Esquerra?

El meu grup sempre va demanar 2 anys. 2 anys i que acabés a l'alcaldia la força guanyadora. El seu candidat té intenció de tornar-se a presentar i jo ja he dit que era l'última campanya.

Considera que ha cedit en acceptar un any?

No. No faré cap polèmica. Les interpretacions dels resultats no han estat uniformes. El que s'ha acordat és el que hi ha. Benvingut sigui. I a partir d'aquí el que s'ha de fer és construir. A la ciutat, agradi més o agradi menys l'acord que hem fixat, el que li convé és que hi hagi uns referents en cada àrea i en cada àmbit i començar a treballar. Jo ara només penso en construir. El que sí que valoro és que Marc Aloy hagi vist que era l'única condició que permetia desbloquejar la situació i s'ha d'agrair que hagi tingut aquesta disposició.

En acabat aquest any, continuarà a l'Ajuntament?

Continuaré a l'Ajuntament. El que no està clar són les competències. Ho he plantejat als regidors que formen part del nostre equip. Ets el seu cap, els has anat a buscar tu, i després per la gent que ens ha votat.

Han sigut dures les negociacions? Hi ha cansament?

Les negociacions han sigut complicades però el cansament jo crec que no és només per les negociacions. El 15 d'abril vam començar la campanya i han sigut 2 mesos molt intensos amb pocs espais per a un mateix. Del 15 d'abril al 15 de juny el primer dia que he tingut disponible va ser ahir [diumenge per al lector]. Per a tots, 2 mesos intensos no són fàcils.

Hi va haver algun moment que tot se n'anava en orris ?

En orris no. Nosaltres on anàvem era a l'oposició. Això significava que els qui havien guanyat haurien de governar sols. Llavors s'hauria hagut d'arribar a altres acords amb altres forces. Jo crec que la qüestió rau en què només s'ha interpretat el resultat en termes de victòria i derrota. La victòria és legítima, totalment, però amb el mateix nombre de regidors. El debat és la significació que pugui tenir que les dues primeres forces tinguin el mateix nombre de regidors. És un cas similar al que ha passat a Barcelona a una altra escala a un altre nivell.

Com serà el nou govern?

Serà un govern més fort en el sentit que tindrà gent més preparada en cadascuna de les àrees i perquè ho farà des d'un bon inici. En l'anterior mandat Esquerra va entrar al govern quan ja hi havia una estructura. Ara hi ha la pretensió que hi hagi continuïtat i que tothom sàpiga des del minut zero quina és la seva regidoria.

Creu que s'entendrà que hi hagi un govern de 16 regidors, i el que això pot costar?

Dependrà dels càrrecs de confiança, els de lliure elecció, que s'acabin posant, i també caldrà tenir en compte el tema de les dedicacions.