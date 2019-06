Cs expulsarà el regidor que va donar l'alcaldia de Cabrera d'Anoia a ERC

La direcció de Ciutadans (Cs) ha obert un expedient d'expulsió a José Antonio Lanuza, candidat de la seva formació a Cabrera d'Anoia, que dissabte, en el ple d'investidura, va votar a favor del candidat d'ERC. El seu vot va deixar sense alcaldia el candidat del PSC, que era qui liderava la llista més votada a la població, tot i que socialistes i republicans tenen tots dos 4 regidors. La direcció de la formació d'Albert Rivera no ha acceptat que un regidor seu pugui donar suport a una llista independentista.

L'explicació del vot d'un regidor de Cs a ERC cal buscar-la més en qüestions personals que no pas polítiques. Lanuza no estava disposat a donar el vot al PSC i ha fet el que ha estat a les seves mans per evitar que els socialistes tinguessin l'alcaldia. Ara, tot fa preveure que Lanuza es quedarà sense partit i passarà al grup mixt.

El resultat de la votació del 26 de maig va deixar una situació d'empat a regidors a Cabrera d'Anoia, quatre per al PSC i quadre per a ERC, i un regidor per a llista de Cs que liderava Lanuza. Dels 711 vots recollits, 269 van ser per al PSC i 240 per a ERC.