L'alcalde d'Igualada sorprèn amb el repartiment de càrrecs el primer dia

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va anunciar ahir a primera hora del matí la distribució de regidories i responsabilitats dins del govern. Es va envoltar de les quatre dones sobre les quals se sustentarà la proposta del seu tercer govern. I ho va fer a primera hora del primer dia hàbil després de la investidura. Carme Riera, Marisa Vila, Patrícia Illa i Carlota Carner seran les quatre tinents d'alcalde que, juntament amb Castells, comandaran l'Ajuntament igualadí.

Castells va sorprendre tothom amb aquesta rapidesa per formar govern i distribuir responsabilitats. Una decisió que va comunicar primer als mitjans que no pas als grups polítics de l'oposició. Ell mateix va anunciar que s'hi reuniria properament. També es tracta d'un acord que no requereix l'aprovació de la resta de grups, amb la qual cosa l'alcalde s'ha vist amb possibilitats de fer una proposta sense consultar la resta de partits. Sí que haurà de parlar amb els partits d'altres temes que poden generar més polèmica, com ara els sous dels regidors i les dedicacions exclusives que tindrà l'executiu. Aquests són temes que s'han de votar.

L'actual alcalde tindrà un mandat força diferent. Està en minoria, però, a més a més, no tindrà al seu costat qui l'ha acompanyat pràcticament en tota la carrera política, Jordi Pont. La primera tinència d'alcaldia és per a Carme Riera, una persona que ja ha estat al govern en el darrer mandat i que és de la màxima confiança de l'alcalde.

L'actual govern d'Igualada no té majoria absoluta, fet que portarà els regidors de Junts a haver de buscar acords, com a mínim en alguns temes que requereixen una majoria absoluta. Sabedor que bona part de les dificultats amb l'oposició li poden venir per les decisions en matèria urbanística, Castells ha decidit posar-se al capdavant personalment d'aquesta regidoria. Si s'ha de fer un nou Pla urbanístic, com reclama l'oposició, qui ho haurà de negociar i debatre serà el mateix alcalde.

Carme Riera portarà la cartera d'Acció Social, i hi afegeix les competències d'Habitatge i Infància. Marisa Vila entra al govern amb les delegacions d'Ensenyament, Universitats i Joventut, en el que serà un dels eixos prioritaris de govern, el coneixement en totes les etapes de la vida.

Patrícia Illa segueix al capdavant de Promoció de la Ciutat i d'Innovació i, com a novetat, assumirà la delegació d'Esports, per tal de seguir desplegant el projecte de Ciutat Europea de l'Esport. I Carlota Carner assumirà la cartera de Governació, Interior, Hisenda i Organismes Externs, un paper transversal dins l'equip.

Fermí Capdevila manté la cartera d'Entorn Comunitari, Salut Pública i Cooperació, i se li assignen competències de Transparència i Atenció Ciutadana. Pere Camps segueix amb la cartera de Promoció cultural i Relacions institucionals i amplia amb la d'Agermanaments. Jordi Marcè assumirà les delegacions de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç. I finalment Miquel Vives assumirà les delegacions de Sostenibilitat, Mobilitat i Via pública, reptes clau a l'hora de transformar la ciutat.

Castells està treballant en solitari, amb el seu grup, i admet que en el si de la formació de Junts, a l'Anoia, hi ha malestar amb ERC per l'acord que els ha fet perdre, per exemple, l'alcaldia de la Pobla de Claramunt a favor del PSC.

L'alcalde, que també haurà de deixar la Diputació de Barcelona, perquè els resultats electorals van atorgar a ERC el diputat comarcal, va anunciar que ell no optaria a cap càrrec al Consell, i que el negociador de Junts per Catalunya serà, justament, Santi Broch, que era l'alcaldable de la Pobla de Claramunt.