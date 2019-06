El PSC demana a Torra que no es comporti com un «hooligan»

El secretari d'organització de PSC, Salvador Illa, va demanar ahir al president del Govern, Quim Torra, que s'atengui al seu rol institucional, que representi a tots els catalans i que no es comporti com un «hooligan. Amb les seves manifestacions, es comporta més com un hooligan que com el president de Catalunya», va car-regar Illa, que creu que és «inacceptable» que negui la legitimitat d'alguns pactes municipals. «No hi ha pactes legítims o il·legítims», va afegir Illa, en referència a les declaracions de Torra en al·lusió a l'acord trencat entre JxCat i PSC a Santa Coloma de Farners. A més, Illa va expressar «preocupació» per les mostres d'intolerància viscudes en aquesta mateixa població o a la plaça Sant Jaume, «potser esperonades per alguns dirigents».

Illa va lamentar que en alguns punts de Catalunya es viu un clima «carregat» i «gens convenient» que abans no es vivia. Amb aquest panorama, es va comprometre que la seva formació, amb els seus alcaldes i regidors, treballarà per assegurar la convivència. «Hi ha declaracions que no ajuden. És inacceptable que Torra divideixi els catalans i que digui que hi ha pactes il·legítims. Tots els pactes que es fan d'acord amb la llei són legítims», va reivindicar. El dirigent socialista també va instar Torra a tenir una actitud «adequada» d'acord amb el seu paper com a president de la Generalitat, així com la seva família. «I no és la de despenjar quadres», va reblar.

En una altra línia, Illa va demanar a ERC que no es barregin «llibretes ni negociacions» de cara a la investidura de Pedro Sánchez després de la situació viscuda a Barcelona, en què la candidatura republicana ha quedat exclosa de l'alcaldia.

Salvador Illa va fer una bona valoració dels resultats socialistes a les municipals, ja que el PSC governarà en 89 alcaldies i formarà govern a 46 municipis. Això significa, segons Illa, que un 58,5% de la població de Catalunya tindrà un govern municipal amb les idees dels socialistes presents. En 25 municipis han pactat amb Junts per Catalunya, dels quals en dos ocupen l'alcaldia (Senterada i Cunit); i en 19 amb ERC (la Selva del Camp i Abrera, i compartida amb comuns a Castell-Platja d'Aro i Castelldefels).