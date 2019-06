«Vam fer una proposta generosa que es va acceptar, també, amb generositat»

Marc Aloy assumirà l'alcaldia de Manresa el juny del 2020 segons l'acord entre Esquerra i Junts. Fins llavors serà regidor de la Presidència. Aquests dies negocia les funcions que tindran els 16 regidors de govern que hi haurà a l'Ajuntament. Més que mai

Un cop decidit que Valentí Junyent continuarà com a alcalde un any més, i que Marc Aloy assumirà el càrrec el juny del 2020, el cap de llista d'Esquerra se centra ara a «polir els serrells» del nou cartipàs municipal. Ahir, primer dia laborable després del ple d'investidura de dissabte passat, es va reunir a l'edifici de l'ajuntament amb l'equip negociador de Junts per Manresa i va anar al que fins ara era el seu despatx a Urbanisme per fer endreça. Aloy assumirà ara Presidència.

Com es troba després de viure dues campanyes electorals i 15 dies de negociació per pactar el govern municipal?

Estic bé. El cap de setmana ha servit per treure tensió finalment. Jo penso que hi havia un pas important que era definir què passava dissabte, i un cop aclarit la major la resta és acabar de perfilar cosetes. Veig la gent dels dos grups molt animada, amb moltes ganes de començar a treballar. Jo fa 4 anys venia de no ser al govern ni a l'oposició i per tant de no conèixer la casa, com molts del meu grup. És aquell vertigen dels primers dies. Sobretot la feina d'organització que no coneixíem. El rodatge de tres anys i mig al govern et permet afrontar aquest nou període d'una manera molt diferent. Coneixent la casa, allò que no ha funcionat i que mirarem d'arreglar, amb moltes ganes d'ajudar aquells que entren de nou. Podem transmetre un pòsit important i podem fer un bon acompa-nyament a aquells que entren.

Han sigut dures les negociacions els últims dies?

En tota negociació tothom té unes aspiracions. I si la voluntat és arribar a un acord, que jo crec que hi era des del primer dia, per part d'ERC segur i per part de Junts jo crec que també, s'entenia que havíem d'arribar a un acord. És evident que hi ha uns dies que ho passes malament. Sobretot per la incertesa. És el que genera més neguit fins que no arribes a l'acord.

Hi va haver algun moment que l'acord va perillar?

(Rumia molt) Sempre hi ha moments una mica complicats. Però sempre he tingut el convenciment que ens posaríem d'acord. Per tant, més enllà que hi hagi hagut moments de més tensió, ho tenia clar. També havíem de fer una bona gestió des dels grups negociadors cap als partits. Era una feina que també generava un cert neguit. Quan jo faig un pas important, parlat amb el grup municipal i amb el president del partit però no assumit encara per l'assemblea, s'havia d'explicar molt bé. És evident que és un procés que s'ha de treballar bé. Però al final estic molt content del resultat perquè el suport va ser més que majoritari. Estem convençuts del que hem fet i de l'acord que s'ha aconseguit.

Considera que Esquerra ha cedit a l'hora d'acceptar que el primer any fos per a Junyent?

No. Nosaltres mai no vam posar una línia vermella. Teníem dues prioritats. La proclamació d'un govern fort, i això volia dir sumant-hi Junts perquè era l'única manera de tenir una majoria absoluta, i per altra banda enteníem que aquest govern havia de tenir un nou lideratge des del primer dia perquè el guanyador a les eleccions va ser ERC. Esquerra tindrà l'alcaldia. No els quatre anys, sinó tres. Per l'altra part s'havia dit que passarien a l'oposició. En una negociació hi ha cessions per les dues bandes. Vam fer una proposta, que crec que és generosa, i es va acceptar també amb generositat. La finalitat era fer un govern.

Com serà el nou govern?

Serà un govern ampli, el més ampli que ha tingut la ciutat. Això dona estabilitat. Amb 10 de les 16 persones que seran noves, amb moltes ganes d'aportar els seus coneixements i amb una mirada des de fora que també està bé. Aquesta visió de gent de fora pot ser molt interessant. Jo crec que són 2 llistes, són 2 equips ben preparats i formats. Hi haurà 6 persones que haurem de fer un bon acompanyament. El que tinc molt clar és que aquest govern, que serà sòlid i fort, i que té una majoria àmplia per aprovar tot el que es proposi, ha de fer un esforç suplementari per teixir complicitats amb el màxim de formacions polítiques. La ciutat avança quan hi ha grans consensos. N'hi ha hagut molts el mandat anterior i ha de continuar sent així. Hem de redoblar els esforços per intentar que totes les polítiques de la ciutat tinguin el màxim de consens.

Creu que s'entendrà que hi hagi 16 regidors al govern?

La ciutat té molts reptes i hi ha molta feina a fer. Més enllà de les dedicacions, que ja acabarem de veure quantes són en total, al final és gent que és aquí per treballar per la ciutat. I per tant, si es treballa, es fa feina i es tiren projectes endavant, benvinguts tots els qui hi siguin. No ho veig com un malbaratament de diner públic, al contrari. Vull recordar que som un Ajuntament que pràcticament no tenim càrrecs de confiança i sobretot no tenim càrrecs de lliure designació que siguin coordinadors de partits. Els càrrecs que hi ha, treballen tots per l'Ajuntament. La ciutadania ha de reclamar que es faci feina.