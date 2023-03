ERC Sant Vicenç de Castellet presenta a les properes eleccions municipals una nova llista. L’assemblea local va votar aquest dilluns al vespre per unanimitat la proposta de la candidatura, formada per persones d’àmbits diversos, amb quatre persones noves i dos d’elles, independents.

A part de l’alcaldessa i candidata a la reelecció, Adriana Delgado, repeteixen tots els regidors actuals (Josep Martí, Sílvia Oliveras, Jordi Palma i Gisela Pascual), i s’incorporen de nou a la llista

Laura de Diego, que anirà de número 5, Xavier Boluda, Jordi Pecanins i Montserrat Ambròs. Del Jovent Republicà, a part de Pascual, hi ha Isaac Jurado, president de la secció local, i també

repeteixen Concepció Trulls, Maria Auxiliadora Medina i l’exregidor Pere Anton Llovet. Delgado en destaca que “és una llista amb persones formades, amb diferents professions i

experiència. Persones compromeses, gent del partit i d’altres acabats d’arribar a la política municipal, i tots amb una forta vinculació social, cultural, professional i personal a Sant Vicenç.

És una llista que està preparada per seguir al capdavant de l’Ajuntament”.

Esquerra SVC vol seguir amb el seu mandat i proposen diferents accions per a les presones, les empreses i les entitats; així com per transformar els carrers, els equipaments i l’espai públic com a punts de trobada i activitats de les persones; transformar internament l’Ajuntament, a nivell de personal, d’administració electrònica i d’atenció ciutadana.