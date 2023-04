Amb el tancament de les llistes electorals, dimarts, i després de la seva publicació oficial ahir, dimecres a la matinada, un total de 21 municipis de les comarques centrals ja saben qui serà el seu alcalde o alcaldessa perquè tan sols hi ha una candidatura que concorri a les eleccions municipals del 28 de maig.

En general, es tracta de poblacions de pocs habitants, si bé n’hi ha alguna de mitjana, com Sant Llorenç de Morunys, on governarà la candidatura dels Piteus per Sant Llorenç, vinculada a ERC; o a Castellolí, on només s’ha presentat Totes Unides per Castellolí (també vinculada a ERC).

De fet, Solsonès, Anoia, i també el Berguedà són les comarques on hi ha més poblacions que es troben amb aquesta circumstància.

A banda de Sant Llorenç, al Solsonès s’hi sumen Impulsem Navès (Junts), Junts per Pinós, i els Independents per La Coma i la Pedra (d’Ara Pacte Local).

A l’Anoia hi ha els republicans Carme Endavant i Sant Martí Avança (de Sant Martí Sesgueioles), així com l’agrupació d’electors Ara Copons.

Al Berguedà tindran alcalde socialista Borredà i Sant Jaume de Frontanyà, mentre que a Vallcebre governarà Junts, i a l’Espunyola els independents Peu de Roques.