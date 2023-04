Els municipis de la regió central presentaran més de mig miler de llistes a les eleccions del 28 de maig

Els municipis de la regió central concorreran a les eleccions als ajuntaments del 28 de maig amb un total de 539 candidatures. Les dades oficials, que es van fer públiques la matinada d’ahir als respectius butlletins de cada província, marquen un lleuger ascens del nombre de llistes al territori, al voltant del 15%, si bé s’ha de tenir en compte que Regió7 ha ampliat l’àmbit analitzat cap al Lluçanès i ha incorporat els municipis de Torà i Biosca, ara del Solsonès.

Les dades constaten un clar predomini d’ERC i Junts per Catalunya, que es consoliden com les dues forces majoritàries en nombre de candidatures presentades al territori, perquè entre les dues sumen 269 llistes, la meitat de les que hi ha. Tenen pràcticament les mateixes, si bé els republicans estan lleugerament per sobre, amb candidatures en 139 municipis respecte les 130 de Junts, i això vol dir que tant l’un com l’altre són presents a pràcticament la totalitat de les poblacions de la regió central. L’aparició en escena de la plataforma Ara Pacte Local, amb 17 candidatures al territori, vinculada a l’òrbita post-convergent després que té el suport del PDeCAT juntament amb Ara Catalunya, no sembla que hagi tingut una afectació directa a Junts, que ha mantingut un pes similar al de fa quatre anys quant al nombre de candidatures. De fet, o ERC o Junts són les que en presenten més en la majoria de comarques, amb l’excepció del Baix Llobregat Nord, on el PSC se situa per sobre de Junts amb 7 llistes, les mateixes que ERC; i de l’Alt Urgell, en aquest cas amb un empat a 17 llistes amb Junts i per sobre de les 14 d’ERC. Al Berguedà hi té tan sols una llista menys que les 21 d’ERC, i a l’Anoia el PSC té les mateixes que Junts i 6 menys que els republicans.

I és que els socialistes són la tercera formació amb més candidatures, lleugerament per sota d’ERC i de Junts, i a molta distància de la resta. En tenen 109, amb lleugers increments en comarques com el Bages. Tots tres partits també són els majoritaris en les llistes que es presenten a la quinzena d’Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) que hi ha al territori.

La resta de forces d’esquerres tenen una presència molt menor en el còmput total de les llistes que es presenten. La CUP és la que ha confeccionat més candidatures, especialment al Bages i l’Anoia, si bé no en tenen cap a la Cerdanya; i l’òrbita dels Comuns en presenta la meitat, repartides entre el el Bages, el Baix Llobregat Nord, el Berguedà i l’Anoia.

Independents al Bages, l’Anoia i el Berguedà

El nombre de candidatures independents, o sigui, que no estan vinculades a cap partit ni a través d’una marca blanca, frega la seixantena, i s’acumulen bàsicament al Bages (n’hi ha 15), l’Anoia (13) i el Berguedà (12), mentre que al Solsonès no n’hi ha cap, i al Moianès només una. En aquest recompte també s’hi sumen algunes llistes que si que pertanyen a algun partit, tot i que representen una minoria, com Valents, vinculats a l’òrbita ex-convergent, o MES, de l’àmbit de les esquerres. També destaquen el Front Nacional de Catalunya, que es presenta a Manresa, o el Partit Comunista del Poble de Catalunya, que concorre a les eleccions de Castellnou de Bages.

VOX, a les capitals

El PP i VOX han experimentat un increment de candidatures en detriment de C’s, que cau en l’última posició amb un total de 8 entre el Bages, el Baix Llobregat Nord i l’Anoia. Tant el PP com VOX es recolzen bàsicament amb les anomenades llistes fantasma (amb bona part dels candidats de fora dels municipis on concorren), i això els ha fet créixer en representació, després d’un cert retrocés del PP ara fa quatre anys. Mentre que en algunes comarques els populars (amb 24 candidatures) aposten en bona part per pobles petits o fins i tot per micropobles com Meranges, Urús, Biosca o Bassella; VOX (que en té 17) apunta a poblacions més grans i a la majoria de les capitals de comarca, incloses Solsona o Moià. També té llistes a Sant Vicenç de Castellet, i a 8 poblacions de l’Anoia i 4 del Baix Llobregat Nord. En canvi, no té presència ni a la Cerdanya, ni al Berguedà, ni al Lluçanès.

Les llistes involucren 5.753 persones a tot el territori

Les 539 llistes que concorren a les eleccions a les comarques centrals, sumen un total de 5.753 persones implicades, entre candidats i suplents i comptant també els membres que componen les Entitats Municipals Descentralitzades). El Bages és la comarca que en té més (1.812 persones), seguida de l’Anoia (1.619), coincidint també amb les comarques amb un nombre més elevat de candidatures. En relació a la seva població també destaca l’Alt Urgell (602 persones), per sobre de comarques de demografia similar com el Berguedà (593), o la Cerdanya (429).

Una vintena de municipis ja saben qui tindran d’alcalde

Amb el tancament de les llistes electorals, dimarts, i després de la seva publicació oficial ahir a la matinada, un total de 21 municipis de les comarques centrals ja saben qui serà el seu alcalde o alcaldessa perquè tan sols hi ha una candidatura que concorri a les eleccions.

En general, es tracta de poblacions de pocs habitants, si bé n’hi ha alguna de mitjana, com Sant Llorenç de Morunys, on governarà la candidatura dels Piteus per Sant Llorenç, vinculada a ERC; o a Castellolí, on només s’ha presentat Totes Unides per Castellolí (també vinculada a ERC). De fet, Solsonès, Anoia, i també el Berguedà són les comarques on hi ha més poblacions que es troben amb aquesta circumstància. A banda de Sant Llorenç, al Solsonès s’hi sumen Impulsem Navès (Junts), Junts per Pinós, i els Independents per La Coma i la Pedra (d’Ara Pacte Local). A l’Anoia hi ha els republicans Carme Endavant i Sant Martí Avança (de Sant Martí Sesgueioles), així com l’agrupació d’electors Ara Copons. Al Berguedà tindran alcalde socialista Borredà i Sant Jaume de Frontanyà, mentre que a Vallcebre governarà Junts, i a l’Espunyola els independents Peu de Roques.

També saben qui serà l’alcalde a Lluçà i a Alpens (ERC), i també a Olost, amb els Independents per Olost i Santa Creu. A la Cerdanya, hi ha una única llista a Lles amb Fem Poble Som Poble (ERC), a Montellà i Martinet (també dels republicans), i a Ger (Junts). L’Estany i Castellcir, al Moianès, també tenen una sola candidatura, i a Aguilar de Segarra, al Bages, governaran els independents Units per Aguilar.