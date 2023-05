Des que el juliol de l'any passat va tornar per sorpresa de Suïssa i es va presentar davant del Tribunal Suprem, la sallentina Anna Gabriel s'ha mantingut apartada dels focus. Va ser la protagonista de l'acte que va oficialitzar el seu retorn l'octubre passat a Sallent, però des d'aleshores les seves aparicions han estat poques fins ara, que ha reaparegut per fer campanya a les eleccions municipals. La portaveu de la CUP al Parlament en la legislatura de l’1-O, tanca la llista de Fem Poble del seu municipi amb el número 23.

Diumenge, Gabriel va ser una de les veus que va intervenir en l'acte de presentació de la candidatura. En el seu discurs, la cupaire va fer-se seva la gran prioritat del cap de cartell, Guillem Cabra, qui aposta per construir una nova residència i fer-la de gestió pública. «Amb quatre regidors com a mínim, la residència serà una realitat», va dir Gabriel, per afegir a continuació que d’aquí quatre anys «ningú podrà dir que us hem fallat o us hem mentit».

Aquest dilluns, va repetir míting, però al barri de Gràcia de Barcelona, i allà va canviar el discurs local pel de suport a la CUP de la ciutat comtal. Davant d'unes 200 persones, la bagenca va prometre que si la seva formació entra al consistori, provocarà "maldecaps als poderosos". I també va recuperar el discurs independentista i reformista: "Volem la independència per canviar-ho tot, per sacsejar els fonaments del sistema per revertir-lo i fer possible una altra forma de viure, perquè no és just que uns pocs visquin tan bé i que uns altres sofreixin tant", va proclamar.

Després de marxar el 2018 a Suïssa, la política sallentina va comparèixer voluntàriament davant del jutge Pablo Llarena aviat farà un any. Aquest, va decretar la seva llibertat provisional amb l’obligació de comparèixer al Suprem tantes vegades com sigui cridada i de designar un domicili i telèfon on ser localitzada. L’exdiputada de la CUP va anar-hi acompanyada del seu advocat, Iñigo Iruín.

Gabriel està processada per desobediència, però mai no hi ha hagut cap ordre europea o internacional de detenció i entrega en contra seu per la naturalesa del delicte que se li va imputar des del primer moment: desobediència, penat únicament amb multa i inhabilitació.