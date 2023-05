La candidatura municipal Més x Gironella planteja un programa de manteniment, reordenació i millora de l’espai públic que dona cobertura a tots els barris i colònies del municipi. El Pla de Carrers 2023-2030 vol donar resposta a necessitats vinculades a l’accessibilitat, mitjançant la finalització d’adequació de voreres i passos de vianants i la construcció de noves rampes en determinats desnivells que actualment només són amb escales

Complementàriament, el Pla identifica els carrers on es farà una capa d’asfaltatge en els propers anys, per garantir bianualment actuacions a la via pública per valor d’uns 200.000 euros cada actuació. El Pla de Carrersinclou el compromís de plantar nous arbres i vegetació. L’equip encapçalat per l’alcalde, David Font, aposta pel verd urbà: «La voluntat és fer possible que pràcticament la totalitat de carrers del municipi incorporin arbres o altre vegetació, per millorar la qualitat de vida dels gironellencs».

El projecte també incorpora la reordenació de diverses zones del municipi que presenten problemes de mobilitat. Es posarà sobre la taula certes reordenacions circulatòries en alguns barris, per tal d’incrementar la seguretat vial i de vianants. Es generaran espais que siguin més amables per a vianants i ciclistes, com és l’execució de la Via del Carrilet, ja adjudicada i amb previsió d’iniciar les obres al mes de juliol. I també es contempla reordenar urbanísticament alguns punts del municipi.

Es vol actuar a l’entorn de l’institut Pere Fontdevila. Més enllà de projectes de transport col·lectiu i d’incentivar l’accés a peu o amb bici o patinet, l’equip de Més x Gironella preveu reordenar tota la zona generant una zona específica per al transport escolar, «destinada al petó i adéu amb un màxim de 1 minut d’aturada, una nova rotonda circulatòria per qüestions de seguretat i una vorera que faci de connexió real entre la zona del Pont de les Eres i l’Avinguda dels Països Catalans».S’executarien durant l’estiu de 2024.

El pla també inclou l’accés al polígon de Can Ginyola, una zona que té visibilitat molt reduïda i genera perillositat per l’entrada i sortida de vehicles cap a aquest punt. La solució que es planteja és «la construcció d’un nus viari amb rotonda, que faria l’ordenació dels espais, provocant la reducció de la velocitat dels vehicles que van pel carrer principal i garantiria un accés i sortida amb seguretat al polígon industrial».