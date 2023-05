Militant del PSC i primer secretari del partit al Berguedà, Abel Garcia Marín, de 45 anys, repeteix com a cap de llista del PSC a Berga. És graduat en Història i des del 2007 treballa al món de la gestió pública. És cap de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, on també coordina l’àrea de Joventut. Des del 2015 és vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà. I des del 2019 ha estat l’únic regidor socialista a l’Ajuntament de Berga, a l’oposició.

El PSC de Berga planteja «El canvi en positiu». Els socialistes no són els únics que aposten per un canvi. Per a vostès, quines són les claus?

Les claus del canvi són gestió, projecte, treball i solvència. Volem capgirar la manera de fer d’una institució tan important com l’Ajuntament de Berga. Fins ara la CUP i ERChan donat l’esquena al progrés, a tenir una ciutat neta, activa i segura. Nosaltres ens mostrem com la clara alternativa.

Per què?

Perquè el vot de Junts es dividirà, encara que alguns vagin d’independents són dos grups que surten de la mateixa base. ERC ha de baixar perquè ha mostrat que ha format part d’un govern que no ha governat, al costat de la CUP. El PSC som els únics que hem fet mèrits demostrant que hem treballat des de l’oposició, facilitant el què era positiu per Berga i fiscalitzant les moltes coses que no s’han fet bé. Tenim projecte de ciutat i pensem que podem créixer en vots. Si als 745 vots del 2019 en podem sumar 500 o 600 més, podem ser l’alternativa al govern de la CUPi ERC.

Com a regidor a l’oposició ha estat crític amb el govern actual. Creu que no s’ha fet ni bona gestió, ni bona planificació, ni bons projectes i serveis?

Han estat uns anys dolents per Berga. No s’ha fet bona feina, ni tant sols tenim el què és bàsic: una ciutat neta i una ciutat segura. En comptes de fer passos endavant fem passos enrere. Eixugar deute està bé però no vol dir deixar d’invertir en manteniment de carrers, d’instal·lacions i d’equipaments municipals. I no s’ha invertit prou, entre d’altres coses perquè s’han deixat perdre subvencions i s’han deixat escapar projectes com ara el de la pista d’atletisme (que es fa a Gironella). S’han perdut oportunitats i hem de revertir aquesta situació.

Quin prioritats i projectes es marquen?

D’entrada, tenir una ciutat neta, cívica i segura. I després tenim molts àmbits per treballar. A nivell esportiu, hem de potenciar tant la zona esportiva com reformar íntegrament el camp de futbol amb el canvi de la gespa i la construcció d’un camp de futbol 7 al costat. En l’àmbit formatiu, hem d’apostar per la formació dels joves i que puguin desenvolupar el seu projecte de vida a Berga, per tant tenir habitatge assequible per al jovent. I d’altra banda, donar facilitats als empresaris que volen establir-se al polígon de la Valldan, o als botiguers que volen obrir un negoci al centre de Berga.

El centre de Berga, carrer Major i tot el barri vell, és una zona que cal revitalitzar. Què proposa?

Tots estem d’acord que cal omplir el carrer Major d’activitat però no n’hi ha prou, hem de pensar en tot l’entorn: facilitar aparcaments a prop, generar activitat cultural a la zona posant la biblioteca a Sant Francesc i fent que l’edifici torni a tenir vida, acollint per exemple algun grau formatiu. Tampoc podem obviar la millora del mercat municipal i evidentment la connexió amb la part nord de la Rasa dels Molins, és important revertir una de les zones més degradades de Berga: la Farinera. I d’altra banda, per fomentar el turisme, cal omplir Queralt de vida cultural, espiritual, esportiva i que sigui un reclam turístic.

El turisme és un altre àmbit a treballar?

Sí, actualment Berga dona l’esquena al turisme. I a Queralt, si l’oferta és bona, el reclam serà elevat. És un pol d’atracció que hem de potenciar.

Pel que fa a assignatures pendents, l’estació d’autobusos n’és una. Es projecta a la part sud de la Rasa dels Molins, el PSCla mantindria en aquest espai?

Si jo sóc el nou alcalde de Berga faré tot el possible perquè l’estació d’autobusos no vagi en aquest indret perquè no sabem encara si compleix totes les normatives i perquè tenim els veïns en contra. Cal política de sumar i de consens, no d’imposició.

Quines són les sensacions de cara el 28-M?

Són bones, he copsat que hi ha ganes d’un canvi i molta gent m’agraeix la feina feta des de l’oposició, sent l’única veu discordant a la sala de plens.

Després de les eleccions estarà obert a converses?

N’hi ha que ja han posat línies vermelles, i és trist.Jo no, al contrari, línies verdes a treballar per Berga. Al Consell Comarcal he demostrat que sóc home de pacte, sempre i quan estiguem d’acord que Berga lideri i generi oportunitats.