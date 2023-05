La candidatura Més x Gironella proposa la creació d’una sala municipal de fitnes i d’activitats dirigides, per garantir l’accés a fer activitat física i saludable al poble. La iniciativa, que sorgeix fruit de la proposta compartida amb persones i entitats, ha de donar resposta a la manca d’oferta privada des de fa uns anys.

El projecte, en fase de conceptualització, preveuria la creació d’una sala de fitnes per tal que les persones usuàries, de forma lliure o dirigides i acompanyades per personal qualificat en l’àmbit de l’esport i l’activitat física, puguin fer entrenaments, amb aparells que permeten realitzar múltiples exercicis i treballs a diferents músculs i parts del cos. Al mateix temps, una sala addicional per a activitats dirigides. El nou espai s’oferiria a les entitats del Gironella que fan treballs físics i musculars.

En paral·lel a aquesta actuació, també s’ha planificat la construcció d’un parc de calistènia a la zona esportiva per donar resposta a una forma de treball muscular a l’aire lliure i que, de forma majoritària, practiquen adolescents.

El projecte Health-G! com a referent

Aquesta iniciatvia s’emmarca en els projectes per promoure uns hàbits de vida més saludables. L’activitat física hi és molt present: rutes saludables ja existents, treball comunitari amb el personal del CAP del municipi i, com a novetat també, la creació d’un circuit de rutes en parcs de salut.

Actualment, Gironella disposa de diferents punts on s’han instal·lat elements de salut, que la ciutadania ja en fa ús amb uns exercicis bàsics predeterminats. Ara el projecte vol interconnectar tota aquesta oferta d’activitat saludable, i alhora connectar tots els elements de salut de diferents punts del municipi, creant una ruta. Els parcs i la ruta formaran part d’un projecte coordinat per personal graduat en ciències físiques i de l’esport, i estaran adaptats a perfils tipus per dificultat i model individual de treball a realitzar. A més, estaran documentats físicament i virtualment amb una guia i vídeos d’exercicis.