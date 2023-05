Una cabra s’ha colat aquest 28-M fins a dues vegades en un col·legi electoral de Valga (Pontevedra) i la seva imatge circula per xarxes socials, en què es parla de l’animal que aquest diumenge ha robat el cor dels electors i responsables de les meses. Si bé és freqüent l’estampa de votants que acudeixen a dipositar la papereta amb els seus animals de companyia, no ho és la d’exemplars que accedeixen als edificis on són col·locades les urnes en solitari, com ha passat a Setecoros.

Entre els fets anecdòtics que han tingut lloc al Bages, es troba la sorpresa entre alguns votants habituals a la FUB pel canvi de la seu electoral. A la porta de la FUB hi ha un cartell que ho explica i un mapa indicant on és la nova seu (l'escola Les Bases, al carrer de Puigmal, 16). Al llarg de la jornada, un degoteig constant de persones han fet cap a la FUB amb la intenció de votar i s’han quedat de pasta de moniato en veure les portes tancades i el cartell a la porta. Recorda que a Regió7 pots seguir en directe tota la informació relacionada amb el minut a minut de les eleccions municipals a Manresa.