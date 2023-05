Una votació exprés (29 segons i 52 centèsimes), llistes amb candidats de més, suplents per sorpresa o un alcalde sense DNI són algunes de les anècdotes d’aquestes eleccions municipals a Espanya, en què també hi ha hagut algun ensurt: detencions i l’infart d’un vocal d’una mesa a Dos Hermanas.

Al municipi càntabre de Solares, la mesa electoral l’han integrat tres religioses de la congregació de les Filles de Santa Maria del Cor de Jesús, que han exercit la tasca amb l’hàbit, el mateix amb què les seves companyes de convent han votat.

Candidat del PSOE

No lluny d’allà, a Santa Cruz de Bezana, la mesa ha trigat 45 minuts a constituir-se perquè el segon vocal era el candidat del PSOE a la presidència de Cantàbria, Pablo Zuloaga, que no pot formar part d’aquest òrgan per la seva condició d’aspirant. Finalment «s’ha repescat» un suplent que, amb permís per anar-se’n, va haver de tornar.

Però si hi ha una anècdota que es cola gairebé a cada cita amb les urnes és la de l’«esprint electoral». Com si els hagués tocat la loteria, el municipi de Villarroya, a la Rioja, s’ha situat en primera línia informativa al completar la votació en 29 segons i 52 centèsimes, superant en gairebé 3 segons el seu rècord del 2019.

A Valladolid, el seu alcalde, el socialista Óscar Puente, ha hagut d’esperar diversos minuts al carrer fins que li han portat el DNI que s’havia oblidat a casa, mentre que els habitants de Rapariegos (Segòvia) van haver de tancar el col·legi una hora i mitja després d’obrir perquè a les paperetes del PSOE hi havia un candidat més.

La policia salva la vida d’un vocal

Agents de la Policia Nacional han salvat la vida, amb maniobres de reanimació cardiopulmonar, d’un vocal que estava en una mesa de la localitat sevillana de Dos Hermanas i que havia tingut un infart.

Segons ha informat la policia, va abandonar el seu lloc en trobar-se malament. Moments després, quan ja era al carrer Óscar Arias, aquest home es va desplomar i va entrar en parada cardiorespiratòria. L’home va ser traslladat a l’Hospital Universitari Virgen de Valme pels serveis sanitaris del 061 amb el pols restablert.

Detencions a Santander i Getafe

La Policia Nacional ha detingut en un col·legi electoral de Santander un home de 33 anys que s’ha posat agressiu després de ser elegit per substituir el president de la mesa, que havia patit una indisposició i es va haver d’absentar.

Els suplents ja se n’havien anat, per la qual cosa han hagut d’acudir els membres de la Junta Electoral de Zona per resoldre la incidència. Es va determinar que es quedés un home de 33 anys, que s’ha posat agressiu amb els funcionaris, cosa que ha obligat a intervenir la policia, que l’ha detingut.

A Getafe, Madrid, un home de 46 anys també ha sigut detingut al col·legi Sagrado Corazón. Segons fonts policials, estava designat com a suplent d’una persona de la mesa que havia comparegut i, al fallar una altra persona que no era la que ell havia de substituir, va entendre que no li corresponia ocupar el lloc.