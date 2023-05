Encertar el número de regidors exactes que obtindria cada una de les 10 candidatures que concorrien el 28-M a Manresa era un repte molt difícil i, tot i que 64 lectors es van atrevir a fer el seu pronòstic i participar a la porra de les eleccions de Regió7, cap va fer el ple. La majoria, això sí, ha demostrat tenir un instint polític, preveient la victòria de Marc Aloy, el retrocés de Junts i la desaparició de Cs.

L'aposta per un triomf d'Esquerra va ser força unànime, amb l'excepció de 12 participants que apostaven per un empat tècnic d'ERC i Junts, cinc per la victòria d'aquesta formació, tres per la del PSC i un per Vox. Gairebé un terç dels lectors (20) va clavar els 7 regidors obtinguts per Aloy, i un altre terç (18) s'hi va apropar fallant per un, en donar-n'hi 8. També hi va haver, però, qui va pecar d'optimisme (nou lectors van firmar que els republicans obtindrien 9 regidors i cinc, 10).

Per a Junts, l'opció més escollida (22 participants) van ser els 6 regidors que finalment va aconseguir el partit a les urnes, mentre que 14 li feien 7 regidors i nou, 8 regidors. Per contra, deu persones els en donaven 5 i set persones més, per sota de 5.

Per al PSC, la tria més freqüent va ser de 5 regidors, que finalment van ser 4. A Impulsem majoritàriament se n'hi va donar 1 i a En Comú, amb divisió d'opinions, entre 0 i 1.

On hi va haver consens va ser en la desaparició de Ciutadans i el zero del PP, encertades pel 77% i el 51% dels participants, respectivament; i en la consolidació de Fem (ben avançada pel 50% de lectors). En canvi, hi va haver poc ull a l'hora de preveure la irrupció del Front (només set persones van encertar els seus 2 regidors i 45 de 64 n'hi donaven 0) i la de Vox (28 apostaven per un 0).

Els lectors que aniran al concert de Triquell

En no haver-hi encertant, el premi, dues entrades doble per al concert de Triquell al teatre Kursaal s'han sortejat entre els participants i els afortunats han estat Guillem González Vinyeta i Susana Cabrero Cañete.